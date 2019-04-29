غاتوزو عن خسارة ميلان أمام تورينو: نحن ندمر صورة هذا النادي.. وأنا المسؤول الأول عن هذا الأمر

أعرب جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، عن ضيقه وغضبه إثر الخسارة أمام تورينو، أمس الأحد، بهدفين دون رد، في إطار الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإيطالي.

وقال غاتوزو في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”مستقبلي مرتبط بالنتائج التي نحصل عليها، وهذا هو ما يحدث مع أي مدير فني في العالم“.

وأضاف: ”نعاني بشدة في الفترة الأخيرة، نحن ندمر صورة هذا النادي التاريخي، أنا المسؤول الأول عن هذا الأمر“.

وتابع: ”قمنا بما يتوجب القيام به، هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في بعض الأحيان، نحن نعاني كثيرًا في الفترة الأخيرة ولا يمكنني قول المزيد فيما يخص مجهود اللاعبين“.

وأتم: ”لقد عملنا بجد، لكن ليس لدينا الكثير من المرح خلال الفترة الأخيرة، نحن نفكر في فترتنا الصعبة التي نعيشها حاليًا، وهذا يجعل الأمور أسوأ“.

ويحتل نادي ميلان، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.