مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس.. أليغري ينسحب على الهواء بعد مشادة حامية (فيديو)

تنتظر جماهير يوفنتوس الإيطالي حسم ملف المدرب ماسيميليانو أليغري برفقة الفريق، بعد موسم لم يكن الأفضل بالنسبة للبيانكونيري.

وتوّج يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، ولكنه فشل في تحقيق الثنائية المحلية بعد خروجه من بطولة كأس إيطاليا أمام أتلانتا في دور الثمانية بثلاثية نظيفة، كما ودّع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي من الدور ربع النهائي.

وأشارت تقارير إلى أن لقاءً بين أليغري ورئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيحسم ملف استمرار المدرب برفقة اليوفي بشكل نهائي.

ويبدو أن الشكوك المحيطة بمستقبل أليغري كان لها تأثير سلبي عليه بعد مباراة إنتر ميلان واليوفي مساء أمس في الدوري الإيطالي، بملعب ”سان سيرو“، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ودخل أليغري في مشادة كلامية حادة مع دانييلي أداني، محلل شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا، ولاعب نادي إنتر ميلان السابق، بعد المباراة، حول الطريقة التي يلعب بها المدرب مع يوفنتوس.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“، إن أليغري فقد السيطرة على أعصابه تمامًا خلال المناقشة مع ”أداني“.

ونقلت عن أليغري قوله خلال المشادة: ”عندما كنت مدربًا لنادي ميلان تعرضت لانتقادات عديدة لأنني أدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، ولكنني في النهاية توّجت ببطولة الدوري مع الروسونيري“.

وأضاف أليغري: ”الأزمة في إيطاليا أن الكل خبراء في الجانب النظري، أما أنا فشخص عملي. اصمت يا أداني، إنك لم تعمل مدربًا، ولم تقم بتدريب أي فريق من قبل“.

واشتعلت المشادة بين الطرفين، بعد تصريحات أليغري، وفي النهاية انسحب مدرب يوفنتوس من المقابلة.