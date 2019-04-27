أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

قبل ساعات على الموقعة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، نجح نادي برشلونة في حسم لقب بطولة الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه ليفانتي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”كامب نو“ مساء السبت، في المرحلة الـ35 من المسابقة.

ميسي يتوّج بـ“البلوغرانا“

وتوّج برشلونة باللقب قبل 3 أسابيع على نهاية المسابقة، وقبل ساعات على موقعة ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال في ”كامب نو“ أيضاً.

ويعود الفضل في انتصار برشلونة إلى نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 62 من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة ويضمن التتويج باللقب، ويترك الصراع بين عملاقي مدريد، أتلتيكو والريال، على المركز الثاني.

ويحتل أتلتيكو مدريد مركز الوصيف برصيد 74 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الريال، الذي يلتقي مساء الأحد مع رايو فاليكانو بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

غموض زيدان

لا يزال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني يلتزم اللهجة الدبلوماسية فيما يخص ”الثورة المنتظرة“ في صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

ورفض زيدان الحديث عن انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الريال، أو رحيل الويلزي غاريث بيل عن صفوف الميرينغي بنهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: ”يعرف الكثير من اللاعبين أن هذا النادي مهم، ويرغب الكثيرون في اللعب هنا، سنرى ما سيحدث“.

كما تحدث زيدان عن مستقبل الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد، قائلا: ”إنه سعيد، في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي هو لاعب في الفريق وهذا كل شيء“.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني: ”إذا كان هناك شيء واضح منذ عدة أسابيع في ريال مدريد فهو أنك تفكر بالفعل في الموسم المقبل“.

ولن يستطيع زيدان الاعتماد عن مواطنه كريم بنزيما، أمام رايو فاليكانو، غدًا الأحد، بسبب الإصابة، كما أكد أيضًا أن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يشارك في مباراة الغد، وقال: ”قضى شهرين مصابًا، يفتقر إلى سرعة المنافسة، لا نريد المخاطرة، إنه يتدرب بشكل أفضل لكنه يفتقر إلى السرعة“.

وعن إمكانية ضم راؤول دي توماس لاعب ريال مدريد كاستيا المعار إلى رايو فاليكانو قال زيدان: ”نعتزم الحصول على مزيد من القوة في الهجوم خلال الموسم المقبل، سوف نرى ما يحدث، هو لاعب كرة قدم جيد أعرفه من كاستيا ولدي علاقة جيدة معه، أنا سعيد لأن الأمور سارت معه بشكل جيد“.

المنقذ رونالدو

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من السقوط في فخ الهزيمة أمام إنتر ميلان بملعب ”سان سيرو“ في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، في المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وتقدّم البلجيكي رادجا نانيغولان للإنتر في الدقيقة السابعة، من تسديدة رائعة بعيدة المدى، خدعت الحارس البولندي شيزني، قبل أن يعادل رونالدو النتيجة في الدقيقة 62 من صاروخ أرض – أرض، لم يره الحارس سمير هانادنوفيتش سوى في المرمى.

ورفع يوفنتوس، بطل المسابقة رسمياً، رصيده إلى 88 نقطة، وعزز إنتر ميلان آماله في بلوغ دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بعد أن أصبح رصيده 62 نقطة في المركز الثالث.

سقوط توتنهام

أصبحت آمال توتنهام في ضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل موضع شك كبير، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في بطولى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط توتنهام السبت على أرضه أمام وستهام يونايتد بهدف نظيف في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بعد أسبوع من خسارته أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بنفس النتيجة.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة 67، ورفع وست هام رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث، مقابل 67 نقطة لتشيلسي الذي يواجه مانشستر يونايتد غداً، و66 نقطة لأرسنال الذي يلتقي ليستر سيتي.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في واحدة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لويست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع.

ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه أياكس الهولندي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

صدمة دورتموند

تلقى بروسيا دورتموند ضربة قوية في صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني بعدما سقط بهزيمة مفاجئة 4-2 أمام ضيفه المتعثر شالكه في قمة وادي الرور السبت، ليظل متأخرًا بنقطة واحدة عن بايرن ميونخ المتصدر.

ويملك دورتموند، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، 69 نقطة قبل ثلاث مباريات من النهاية في حين لدى بايرن 70 نقطة قبل مواجهة نورمبرغ المتعثر الأحد.

ويستطيع الفريق البافاري الابتعاد بفارق 4 نقاط في الصدارة لو انتصر الأحد، لتتوقف آمال دورتموند على تعثر منافسه البافاري مرتين في آخر 3 جولات.