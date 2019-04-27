كريستيانو رونالدو يحرز هدفه الـ600 مع الأندية بتعادل يوفنتوس مع إنتر ميلان (فيديو)

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الـ600 في مسيرته مع الأندية ليمنح يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي التعادل 1-1 أمام مستضيفه إنتر ميلان، اليوم السبت.

وتوج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي للدوري الجولة الماضية لكنه وجد نفسه متأخرا في وقت مبكرا بهدف مذهل للبلجيكي راديا ناينجولان من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

هدف ⚽️ بداية ولا أقوى من أصحاب الدار عن طريق نايغولان ???? الإنتر 1 يوفنتوس 0#beINSerieA #InterJuve pic.twitter.com/EXVef6FYqe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 27, 2019

ورد المهاجم البرتغالي بهدف من تسديدة قوية في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق هدفين عن فابيو كوالياريلا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

#ديربي_إيطاليا: هكذا أحرز الدون رونالدو هدفه رقم 600 في مسيرته على مستوى الأندية بشباك النيراتزوري!#beINSerieA #InterJuve pic.twitter.com/8mTctzphU3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 27, 2019

وظل إنترناسيونالي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن روما بينما رفع يوفنتوس، الذي أهدر نقاط الفوز للمرة السادسة في 34 مباراة هذا الموسم، رصيده إلى 88 نقطة.