كريستيانو رونالدو يحرز هدفه الـ600 مع الأندية بتعادل يوفنتوس مع إنتر ميلان (فيديو)

كريستيانو رونالدو يحرز هدفه الـ600 مع الأندية بتعادل يوفنتوس مع إنتر ميلان (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الـ600 في مسيرته مع الأندية ليمنح يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي التعادل 1-1 أمام مستضيفه إنتر ميلان، اليوم السبت.

وتوج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي للدوري الجولة الماضية لكنه وجد نفسه متأخرا في وقت مبكرا بهدف مذهل للبلجيكي راديا ناينجولان من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

ورد المهاجم البرتغالي بهدف من تسديدة قوية في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق هدفين عن فابيو كوالياريلا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وظل إنترناسيونالي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن روما بينما رفع يوفنتوس، الذي أهدر نقاط الفوز للمرة السادسة في 34 مباراة هذا الموسم، رصيده إلى 88 نقطة.

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