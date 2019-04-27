أهداف مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس.. 1-1 (فيديو)

سجل رادجا ناينغولان الهدف الأول لفريق إنتر ميلان في شباك نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة 34 في منافسات الدوري الإيطالي.

هدف ⚽️ بداية ولا أقوى من أصحاب الدار عن طريق نايغولان ???? الإنتر 1 يوفنتوس 0#beINSerieA #InterJuve pic.twitter.com/EXVef6FYqe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 27, 2019

وفي الدقيقة 62 يسجل كريستيانو رونالدو التعادل لليوفي.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ يوفنتوس " رونالدو " 1-1 via @i7S8R_ pic.twitter.com/gVA9BrTSNC — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) April 27, 2019

المباراة المرتقبة اليوم لن يكون لها أي تأثير على وضع الفريقين، يوفنتوس حسم السبت الماضي لقبه الثامن تواليًا قبل 5 مراحل على ختام الموسم، وإنتر ضمن إلى حد كبير مركزه الثالث ومشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل كونه يتقدم بفارق 7 نقاط عن كل من جاره ميلان الرابع وأتالانتا الخامس.

انتظر إنتر الموسم الماضي المرحلة الأخيرة لحسم المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق المواجهتين المباشرتين مع لاتسيو، وذلك بفوزه على الأخير بالذات 3-2، بعدما حول تخلفه في الملعب الأولمبي 1-2 بهدفين في الدقائق الـ12 الأخيرة للأرجنتيني ماورو إيكاردي والأوروغوياني ماتياس فيسينو.

ومن المؤكد أن مواجهة الليلة لن تكون بأهمية اللقاء الأخير بين الفريقين في ”سان سيرو“ حين خرج يوفنتوس منتصرًا 3-2 بعد أن كان متخلفًا 1-2، بفضل هدية في الدقيقة 87 لمدافع إنتر السلوفاكي ميلان سكرينيار وهدف لمهاجم تشيلسي الإنجليزي الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة 89.

تتويج يوفنتوس باللقب بعد فوزه على فيورنتينا 2-1، جاء في أفضل وقت لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري، نظرًا إلى ما ينتظره من مبارياته الصعبة في الأمتار الأخيرة من الموسم، لأنه سيواجه إنتر ثم جاره تورينو وغريمه الآخر روما إضافة إلى أتالانتا الذي ينافس حاليًا على المشاركة في دوري الأبطال، وسمبدوريا.

في المقابل يبحث إنتر ميلان عن هدفين في المراحل الخمس الأخيرة، أهمهما ضمان مشاركته في دوري الأبطال وثانيهما محاولة إزاحة نابولي عن الوصافة كونه يتخلف بفارق 6 نقاط عن الفريق الجنوبي، الذي يستقبل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في المرحلة قبل الأخيرة.

يوفنتوس ضمن تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا، لأنها تبقت هناك 15 نقطة على المحك في خمس مراحل، ونابولي الثاني الذي يحل الأحد على فروزينوني، يتقدم بفارق 14 نقطة عن تورينو السابع (53 نقطة)، في حين يتقدم إنتر الثالث (61 نقطة) بفارق 13 عن سمبدوريا التاسع (48).