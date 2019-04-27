التشكيلة الرسمية لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم السبت، بملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وجاءت تشكيلة الإنتر كالتالي: ”هاندانوفيتش، دي أمبروزيو، دي فري، سكرينيار، أسامواه، فيتشيو، بروزوفيتش، بوليتانو، ناينغولان، بيريسيتش، إيكاردي“.

وقد كشف ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفتوس، عن تشكيلة السيدة العجوز للمباراة التي جاءت كالآتي: ”تشيزني، أليكس ساندرو، بونوتشي، كيليني، كانسيلو، كوادرادو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري كان، بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو“.

وتوج يوفنتوس رسميًا بلقب الدوري، بعد فوزه على فيورنتينا (2-1) بالجولة الماضية، في حين يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يوفنتوس ضمن تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا، لأنه تبقى هناك 15 نقطة على المحك في خمس مراحل، ونابولي الثاني الذي يحل الأحد على فروزينوني، يتقدم بفارق 14 نقطة عن تورينو السابع (53 نقطة)، ويتقدم إنتر الثالث (61 نقطة) بفارق 13 عن سمبدوريا التاسع (48).