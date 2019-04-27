روما يهزم كالياري في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما، يوم السبت، فوزًا على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 87 نقطة حيث توّج في الجولة الماضية بلقب الموسم الحالي.

بادر روما صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق الأرجنتيني فيدريكو فازيو.

وبعدها بثلاث دقائق أضاف روما الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني خافيير باستوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم ”ذئاب“ روما بثنائية نظيفة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 86 لتشهد الهدف الثالث عن طريق الصربي ألكساندر كولاروف، ليخرج روما فائزًا بالثلاث نقاط.