الموديل السعودية عبير سندر.. زواج أسطوري من مقاتل بريطاني ورومانسية مغلفة بالرفاهية

احلى يوم في حياتي♥️????… شكرا لصالة @privetpark1 ???? مكياجي بأنامل الرائعة زهرة الصالح @zahra_alsaleh ✨… شكرا لانك سويتي بالظبط اللي كنت اتمناه حبيبتي خديجة البركاتي @khadija.barakaty تسلم يدك على تسريحتي الحلوة اللي طلعت زي ما كنت اتخيلها صديقة عمري ميري @albaz_cake تسلم يدك على كيكتي ✨ ???? دي جي روزي @dj_rozi ✨???????? ولعت الزواج ????♥️ يعطيكِ الللف عافية زفتي من @djzafat1995 ???? ???? صحبتي رؤيا @royamusic_official غنتلي في زواجي صوتها يجنن روحو اسمعوه ♥️.. الڤيديو من تصوير الرائعه نود @no0ood يعطيكِ الف عافية .. فستاني @gelin.sa شكرا لـ @baylisanflowers على مسكتي ♥️ و الطقم @topaz_jewelry222 Thank you so much for being a part of our big day ????✨… ???????????????????? #liam_abeer