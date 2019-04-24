الموديل السعودية عبير سندر.. زواج أسطوري من مقاتل بريطاني ورومانسية مغلفة بالرفاهية

عقدت العارضة السعودية عبير سندر، مؤخرًا، قرانها على شاب بريطاني وسيم يدعى ليام أونيل ويعمل مدربًا للفنون القتالية، في حفل زفاف مبهر أحدث صدى واسعًا نظرًا للعديد من الأمور التي أحاطت به.

وظهرت الموديل عبير سندر في كامل أناقتها خلال الزفاف مع عريسها الذي تألق بدوره، وقد استعرضا مراسم الزفاف ثم دخلا في وصلة رقص رومانسية أثارت إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل.

ووصف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حفل الزواج بـ ”الأسطوري“ نظرًا لما تضمنه من ديكورات مبهرة وإمكانيات عالية جعلته أحد حفلات الزواج التي يتذكرها الجميع.

وأثبت حفل الزفاف ”غير التقليدي“ الذي يجمع الموديل السعودية السمراء بالشاب البريطاني الأشقر، أن الحب يتخطى حدود الجنس والعرق واللون، وهو ما أثار إعجاب المتابعين الذين قدموا التهاني للعروسين.

وتقضي الموديل عبير سندر شهر العسل برفقة عريسها جوردان في سنغافورة، التي يقيم فيها كذلك، حيث تنشر العروس الفاتنة مقاطع فيديو لتفاصيل حياتهما اليومية وكيف يقضيان الوقت مع بعضهما البعض.

وكان أحد المقاطع اللافتة التي نشرتها عبير برفقة زوجها أثناء تواجدهما خارج المنزل في الطريق العام بعد عودتهما من أحد محلات السوبرماركت من أجل تبضع بعض الحاجيات والذي كان مغلقاً.

https://www.instagram.com/p/BwjZaN1hjWA/

واشتكت عبير لجمهورها من أن زوجها أجبرها على السير لمدة ساعة ونصف وأن قدميها تؤلمانها بشدة وأنها تفاجأت بأن السوبرماركت بعد كل ذلك كان مغلقاً.

واستعرضت في فيديو آخر الأجواء في سنغافورة وتحدثت عن الطقس الماطر هناك وكيف أنها غير متعودة على مثل تلك الأجواء.

وعبير مدونة موضة وجمال وإحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي ولديها قناة عبر ”يوتيوب“ تعرض بها مقاطع حول الجمال والمكياج والموضة وغيرها ويتابعها فيها أكثر من 270 ألف مشترك.