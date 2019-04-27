غاتوزو قبل مباراة ميلان ضد تورينو: سنلعب غدًا من أجل قميص النادي ومسيرة اللاعبين

قال جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، اليوم السبت، إن فريقه سيلعب من أجل ”اسم ميلان في العالم“ عندما ينتقل لمواجهة تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، غدًا الأحد.

وقال غاتوزو في مؤتمر صحفي اليوم: ”سنلعب غدًا من أجل قميص النادي ومسيرة اللاعبين ومن أجلي، وفريقي المساعد واسم ميلان في العالم.

”سنلعب من أجل أشياء كثيرة. خرجنا للتو من لحظة سلبية والانتقادات التي وجهت لنا لها مبررها“.

وودع فريق المدرب غاتوزو كأس إيطاليا بالخسارة 1-صفر في مباراتي الذهاب والعودة أمام لاتسيو في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، ليقاتل الفريق فقط من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري وآخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال برصيد 56 نقطة، لكنه انتصر مرة واحدة في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات.

وأضاف: ”الكلام لا يعني شيئًا، الآن نحن بحاجة لردة فعل ونتائج جيدة. ينبغي استعادة هذه الروح. يجب أن يفهم اللاعبون أنهم بحاجة للاتحاد من جديد.

”يجب أن نفكر جميعًا بنفس الطريقة ونرى الصورة من منظور أوسع. كثر الحديث منذ شهور بشأن مستقبل الكثير من لاعبي الفريق. الشهر المقبل يجب أن نفكر فقط في مستقبل ميلان“.

ويتساوى أتلانتا في رصيد النقاط مع ميلانو، لكنه في المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة ويأتي روما خلفهما بفارق نقطة واحدة في المركز السادس.

ويمكن لتورينو صاحب المركز السابع برصيد 53 نقطة أن يتجاوز الضيوف في حال فوزه غدًا.