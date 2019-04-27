قانون اللعب المالي النظيف يقرب نجم ميلان من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن قانون اللعب المالي النظيف قد يقرب لاعب نادي ميلان من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“ فإن ميلان مهدد ببيع المدافع أليسيو رومانيولي، الصيف المقبل، لتحقيق توازن في ميزانيته، والتوافق مع قانون اللعب المالي النظيف، الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خاصة حال فشل ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن رومانيولي كان ضمن قائمة اللاعبين غير القابلين للبيع في ميلان، لكن الأمور تغيرت، ما يدفع إدارة الفريق لبيع اللاعب لتحقيق التوازن المالي.

وبات رومانيولي أعلى نجوم ميلان من حيث القيمة السوقية مع تراجع سوسو، وهاكان تشالهانوغلو، وفرانك كيسي، حيث توقعت الصحيفة أن يبلغ سعر اللاعب بين 70 إلى 80 مليون يورو.

وانضم رومانيولي إلى ميلان العام 2015 قادمًا من روما، وشارك في 37 مباراة الموسم الحالي، وسجل فيها هدفين، علمًا بأن إجمالي مشاركاته مع ميلان يبلغ 148 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفين، وسينتهي عقده مع ميلان العام 2022