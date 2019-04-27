عناوين الصحف الرياضية العالمية.. تتويج برشلونة وأرقام محمد صلاح (صور)

شكّل فوز ليفربول الكبير، وأرقام النجم المصري محمد صلاح، ومباراة برشلونة مع ليفانتي، والقمة المنتظرة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الفرنسي بول بوغبا، ونهائي كأس فرنسا بين باريس ورين، وأخبار البرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحف الرياضية العالمية لليوم السبت 27 أبريل.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركّزت ”ماركا“ على تصريح نيمار والذي أكد من خلاله أنه يرغب في اللعب بجوار إيدين هازارد وهو ما يعد رسالة لريال مدريد الذي يقترب من التعاقد مع الدولي البلجيكي.

كما ركزت على تألق إبراهيم دياز في ريال مدريد ورغبته في البقاء وعدم الخروج معارًا.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن مباراة برشلونة وليفانتي والتي قد تمنح اللقب بشكل رسمي لزملاء ليونيل ميسي.

سبورت

اهتمت ”سبورت“ بالتتويج المحتمل لبرشلونة بالليغا خلال مواجهة ليفانتي، وكتبت ”اللقب الثامن 11“ في إشارة لفوز الفريق بـ8 من آخر 11 لقبًا.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج فرع الهوكي بلقب الليغا، وخسارة فريق الشباب وفريق كرة الصالات في دوري أبطال أوروبا.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بدورها بلقاء برشلونة وليفانتي والذي قد يمنح اللقب لبرشلونة في الليغا، وكتبت: ”الدور لكم“، في دعوة للاعبين والمدرب لمنح الفرحة للمشجعين.

أس

ركزت الصحيفة المدريدية على مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد مؤكدة أن اللاعب فرض على فريقه التفاوض لخروجه.

كما اهتمت الصحيفة بإمكانية تتويج برشلونة بلقبه رقم 26 في الليغا خلال مواجهة ليفانتي السبت.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول الكبير على هيديرسفيلد 5\0 وتسجيل محمد صلاح لهدفين وتحقيقه لأرقام قياسية برفقة ليفربول خلال اللقاء، حيث تصدر ترتيب الهدافين وأصبح أكثر لاعب يسجل أهداف للفريق (69 هدفًا) في أول 100 لقاء وثاني لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين.

كما ركزت الصحيفة على عدم تقديم بوغبا أوراق تأشيرة للسفر إلى الصين مما يثير الشكوك حول بقائه في الفريق.

ميرور

ركوت ”ميرور“ على فوز ليفربول الكبير على هيديرسفيلد 5/0 وتصدره الدوري الإنجليزي، كما تحدثت عن صراع الهدافين، وصعود صلاح للقمة ينافسه زميله ماني.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة الإيطالية على القمة المنتظرة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلال عدة مواجهات بين المدربين آليغري وسباليتي والمدير الرياضي السابق للسيدة العجوز ماروتا، والحالي لإنتر ميلان.

وكتبت الصحيفة عنوانًا للقمة:“الشرف والنزاع“.

كما اهتمت الصحيفة برغبة روما التأهل لدوري الأبطال والذي يمر عبر الفوز بلقاءاته الخمسة الأخيرة في الدوري الإيطالي.

توتو سبورت

اهتمت ”توتو سبورت“ بالنجمين البرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، واللذين يجمعهما الكثير من القواسم، وقد تجمعهما مدينة تورينو أيضًا، وكتبت ”رونالدو – نيمار هذان الزوجان“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بنهائي كأس فرنسا التي يجمع باريس سان جيرمان حامل اللقب ورين، وكتبت عنوانًا حوله:“إنهاء الموسم بشكل أجمل“.

كما اهتمت الصحيفة بصعود ميتز لدوري الدرجة الأولى، وفوز ليون على بورد، والإبقاء على فرصه قوية للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.