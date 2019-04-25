أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

لا تزال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة تطغى على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، التي تفاجئ قراءها بكل ما هو جديد من توقعات وتطورات في الصفقات الجديدة لعمالقة أوروبا، والتي بدأ إعدادها على ”نار هادئة“، قبل مرحلة الحسم من الموسم الجاري.

وكالعادة، هيمن نادي ريال مدريد على تقارير الميركاتو الصيفي، في ظل تضارب التقارير حول الصفقات المنتظرة واللاعبين المغادرين لقلعة ”سناتياغو برنابيو“ بنهاية الموسم الجاري.

ثورة ريال مدريد تنتظر الحسم

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام خيتافي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، في المرحلة الـ34 للدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وبتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بينما خيتافي في المركز الخامس بـ55 نقطة.

ولا تزال جماهير ريال مدريد تنتظر ملامح ثورة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في صفوف الميرينغي.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الريال تراجعت نسبياً عن صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة ”صن“ أن ريال مدريد ليس مستعدًا للدخول في مفاوضات مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، الذي يُعرف عنه مغالاته في أسعار لاعبيه، وفعل ذلك من قبل مع الويلزي غاريث بيل (2013)، ولوكا مودريتش (2012).

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفي لن يسمح لإريكسن بمغادرة توتنهام دون قتال مع ريال مدريد، رغم أنه يغامر بخسارة اللاعب مجانًا صيف 2020، حيث ينتهي عقد اللاعب مع السبيرز.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن ريال مدريد عرض 400 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا على إريكسن، لكن الرئيس ليفي يشكل حجر عثرة أمام إتمام الصفقة.

ويتردد أن ريال مدريد سيركز على صفقتي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وحدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند، البالغ من العمر 19 عامًا، باعتباره هدفًا رئيسياً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستشهد حراكًا كبيرًا في النادي بحسب تصريحات المدير الفني للميرينغي.

وبحسب صحيفتي ”آس، وبيلد“ يهدف زيدان إلى إضافة بعض المواهب الجديدة إلى صفوف الفريق.

وبحسب تقارير ألمانية وإسبانية، فإن زيدان مستعد لتلبية مطالب بروسيا دورتموند المالية الذي يملك عقد اللاعب الشاب.

وتبلغ قيمة سانشو 80 مليون يورو، قد ترتفع إلى 100 مليون في ظل اهتمام عديد الأندية بالموهبة الإنجليزية، أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي.

برشلونة ينسى ماضي غريزمان

في تطور جديد، فتح نادي برشلونة الإسباني الباب أمام صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد.

وقال جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة، في تصريحات لإذاعة ”كادينا سيرا“، الخميس، إن البلوغرانا ليست لديه أي مشاكل مادية للتعاقد مع غريزمان، حتى ولو وصلت قيمة الصفقة إلى 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف بقوله: ”لا يمكن على الإطلاق التشكيك في قدرات غريزمان كلاعب مميز، ولكن القرار النهائي في يد المدرب إرنستو فالفيردي، الإدارة ستطرح اسم اللاعب الفرنسي على المدرب، والأخير هو صاحب الكلمة الفاصلة في إتمام الصفقة من عدمها“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان برشلونة يملك الأموال الكافية لشراء غريزمان، وإن تكلفت الصفقة 120 مليون يورو، قال ميستري: ”نعم لدينا الأموال، لن يكون المقابل المادي مشكلة على الإطلاق“.

وتأتي تلك التصريحات بوصفها تحول مفاجئ في موقف برشلونة تجاه غريزمان، بعد أن شعرت إدارة النادي بالغضب الشديد إزاء رفض اللاعب الانضمام إلى العملاق الكتالوني مطلع الموسم الجاري، مفضلاً البقاء رفقة أتلتيكو مدريد، قبل أن تشير تقارير مؤخراً إلى ندم غريزمان على رفض عرض برشلونة، ورغبته في اللعب رفقة البارسا.

3 نجوم يغادرون يوفنتوس

ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي بيع 3 من أبرز لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، للحصول على الأموال اللازمة لتعزيز صفوفه.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالي، فإن يوفنتوس ينوي بيع البرازيلي دوغلاس كوستا والبوسني ميراليم بيانيتش والأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس ليس معتادًا على إنفاق ملايين الدولارات سنويًا مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد لا يجد يوفنتوس صعوبة في بيع بيانيتش، حيث يتردد أن لاعب الوسط بين اللاعبين الذين يريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ضمهم إلى ريال مدريد، لكن النادي الإيطالي قد يُضطر لتقديم تنازلات بشأن ديبالا بالتحديد.

وأشارت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إلى أن كوستا يمر بموسم مؤسف، حيث تعرض لعديد الإصابات، وأنه لن يغادر بأقل من 50 مليون يورو، في حين أن يوفنتوس يريد الحصول على 70 مليون يورو مقابل بيانيتش.

صدمة كريستيانو رونالدو الجديد

وجّه لويس فيليبي فييرا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، صدمة للأندية الساعية إلى التعاقد مع نجمه الشاب جواو فيليكس، ”كريستيانو رونالدو الجديد“ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن أندية يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، تسعى إلى التعاقد مع جواو فيليكس، البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

ونقلت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية عن فييري قوله:“بنفيكا سيبذل كل شيء للحفاظ على جواهره، وما أريد أن أضمنه للجماهير هو أنه لن يغادر أحد، ونحن لا نريد إرضاء أي شخص بأفضل مواهبنا“.

وأضافت الصحيفة أن بنفيكا يرغب بزيادة قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس، إلى 200 مليون يورو، علمًا بأن قيمة فسخ العقد الحالية هي 120 مليون يورو.

صفقة تبادلية

قالت قناة ”كوبي“ الإسبانية، إن صفقة تبادلية بين أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، من المتوقع أن تبرم الصيف المقبل، بحيث ينتقل الإسباني دييغو كوستا إلى باريس سان جيرمان، في حين ينضم الأوروغواياني إيدينسون كافاني لمدريد.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن دييغو كوستا الذي سجل 5 أهداف فقط هذا الموسم، يعيش فترة سيئة رغم دفاع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عنه، وأضافت أن التعاقد مع كافاني يغري الفريق المدريدي.

ووفقًا للقناة الإسبانية فإن كوستا، ذي الأصول البرازيلية، يلقى قبولًا في باريس في ظل تبقي موسم واحد في عقد كافاني، حيث يبحث باريس سان جيرمان عن التعاقد مع لاعبين جدد دون صرف مبالغ كبيرة في ظل وضعيته مع قوانين اللعب المالي النظيف، وتبقى الصفقة التبادلية مع أتلتيكو مدريد مفيدة لكل الأطراف.