ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع خيتافي (صورة)

سقط نادي ريال مدريد الإسباني في فخ التعادل السلبي بصفر لمثله ضد خيتافي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز” ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي سيتوج رسمياً بالدوري الإسباني يوم السبت في حال فوزه على ليفانتي في كامب نو، وحتى قبل ذلك إذا تعادل الوصيف أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد، والذي يبتعد عن النادي الملكي بـ 6 نقاط.

من جانبه رفع خيتافي رصيده إلى 55 نقطة، في المركز الخامس بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع، ليواصل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: