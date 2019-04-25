رئيس بنفيكا يصدم الأندية الراغبة بالتعاقد مع جواو فيليكس

وجّه لويس فيليبي فييرا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، صدمة للأندية الساعية إلى التعاقد مع نجمه الشاب جواو فيليكس، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن أندية يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، تسعى إلى التعاقد مع جواو فيليكس، البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

ونقلت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية عن فييري قوله:“بنفيكا سيبذل كل شيء للحفاظ على جواهره، وما أريد أن أضمنه للجماهير هو أنه لن يغادر أحد، ونحن لا نريد إرضاء أي شخص بأفضل مواهبنا“.

وأضافت الصحيفة أن بنفيكا يرغب بزيادة قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس، إلى 200 مليون يورو، علمًا بأن قيمة فسخ العقد الحالية هي 120 مليون يورو.

وسجل فيليكس 18 هدفًا، وصنع 10 في 39 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات الموسم الحالي، علمًا بأن عقده مع الفريق البرتغالي يمتد حتى العام 2023.