تقارير: كريستيانو رونالدو يتدخل لإقناع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس بالانضمام إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، عن تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو لمساعدة ناديه يوفنتوس الإيطالي، في إبرام صفقة جواو فيليكس، موهبة بنفيكا، وإقناعه بالانضمام إلى السيدة العجوز في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية، إن رونالدو أعطى موافقته على وصول فيليكس لليوفي، خاصة وأن رونالدو يعتبر لاعب بنفيكا، خليفته في الملاعب.

Love how teenage sensation Joao Felix scores another brilliant goal and then goes over to celebrate with his 15 year old brother ❤️ pic.twitter.com/4DSsb27B5x

