تقارير: كريستيانو رونالدو يتدخل لإقناع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس بالانضمام إلى يوفنتوس

تقارير: كريستيانو رونالدو يتدخل لإقناع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس بالانضمام إلى يوفنتوس

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية، عن تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو لمساعدة ناديه يوفنتوس الإيطالي، في إبرام صفقة جواو فيليكس، موهبة بنفيكا، وإقناعه بالانضمام إلى السيدة العجوز في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية، إن رونالدو أعطى موافقته على وصول فيليكس لليوفي، خاصة وأن رونالدو يعتبر لاعب بنفيكا، خليفته في الملاعب.

وتابعت أن بنفيكا يطلب الحصول على 120 مليون يورو، للموافقة على رحيل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، خاصة وأن فيليكس يعد مطمعًا لأكبر أندية أوروبا مثل برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد بجانب يوفنتوس.

ويتطلع البيانكونيري إلى خفض سعر جواو فيليكس، مستغلًا العلاقة الجيدة بين النادي الإيطالي وخورخي مينديز، وكيل أعمال الثنائي رونالدو وجواو فيليكس.

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