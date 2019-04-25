أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية: موعد تتويج برشلونة وغوارديولا يضع يدًا على اللقب (صور)

شكل فوز مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد واقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتأجيل أتلتيكو مدريد لتتويج برشلونة بلقب الليغا بعد الفوز على فالنسيا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بتصريحات زيدان حول أولوية الليغا في الموسم المقبل وتأهل لاتسيو لنهائي كأس إيطاليا والقمة المنتظرة بين يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا وبراءة رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل من قضايا فساد.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ماركا على تصريح زيدان مدرب ريال مدريد حول هدفه في الموسم المقبل وكتبت على لسانه :“ المهم بالنسبة لي هو الفوز بلقب الليغا .“

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا وتأجيله لفوز برشلونة بلقب الليغا حتى الجولة المقبلة.

سبورت

خصصت الصحيفة الكاتالونية صفحتها الأولى لبراءة الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل وكتبت حول بقاءه في السجن فترة طويلة :“ 643 يوما سرقة.“

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا وكتبت :“أتلتيكو مدريد يؤجل تتويج برشلونة للسبت المقبل“.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بدورها ببراءة ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق من قضية الفساد، وتأجيل تتويج برشلونة بلقب الليغا بعد فوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز مانشستر سيتي على جاره يونايتد واقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على فوز مانشستر سيتي في الديربي على جاره مانشستر يونايتد وكتبت :“ بيب غوارديولا يضع يدًا على اللقب بفضل سيلفا.“

كما اهتمت بخسارة آرسنال وبقائه خارج الأربعة الكبار، وتقارير فوز فان ديك بلاعب الموسم في إنجلترا واقتراب هازارد من ريال مدريد.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بتأهل لاتسيو لنهائي كأس إيطاليا وكتبت :“ لاتسيو الكبير يهزم ميلان ويطير لنهائي كأس إيطاليا.“

كما تحدثت عن إمكانية تدريب أنطونيو كونتي لروما الإيطالي، ولقاء القمة الذي يجمع يوفنتوس حامل اللقب مع إنتر ميلانو الباحث عن حسم التأهل لدوري الأبطال.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والذي يأتي بعد تتويج السيدة العجوز باللقب رسميًّا وكتبت :“ يوفنتوس – إنتر ميلان يا له من تاريخ .“

كما اهتمت بتأهل لاتسيو لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بفوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد وتقدمه على ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت : ”سيتي يتقدم للأمام“.