أخبار مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

قطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة للغاية نحو الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتصاره الغالي على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”أولد ترافورد“، والمؤجلة من المرحلة الـ31 من البريمييرليغ.

وتواصلت التقارير حول صفقات نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد، إضافة إلى اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وأهداف الفرنسي زين الدين زيدان بعد قيامه بـ“الثورة المرتقبة“ في صفوف الفريق.

مانشستر سيتي يحسم الديربي

خرج مانشستر سيتي من ”ديربي“ مانشستر بانتصار ثمين على المانيو، بفضل هدفي البرتغالي برناردو سيلفا، والألماني ليروي ساني في الدقيقتين 54 و66 من المباراة.

وواصل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، عروضه المخيبة للآمال، وكان أحد أسباب هدفي السيتي، ليلقى فريقه الهزيمة الثانية على التوالي في البريمييرليغ، بعد خسارة ساحقة مطلع الأسبوع الجاري على يد إيفرتون برباعية نظيفة.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة البريمييرليغ برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 3 مباريات، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس، وأصبحت مهمته صعبة للغاية في دخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحقق وولفرهامبتون فوزاً غالياً على آرسنال 3-1، ليواصل الغانرز عروضه السيئة، ويلقى الهزيمة الثانية هذا الأسبوع، بعد خسارته أمام كريستال بالاس 2-3.

وتجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع.

ثورة زيدان في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل الثورة التي سيقودها الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”الكونفدنسيال“ الإسبانية إن زيدان وضع بالفعل خطة الإحلال والتجديد التي سيقودها في ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث عرض على إدارة النادي قائمة اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم رفقة الميرينغي.

وأضافت: ”يأتي الويلزي غاريث بيل على رأس تلك القائمة، حيث يرفض زيدان استمراره رفقة الريال في الموسم المقبل“.

وأكدت أن القائمة تضم أيضاً كلا من الحارس تيبو كورتوا، وماركوس لورينتي، وداني سيبايوس، وماريانو دياز.

وتابعت بأن هناك أسماء أخرى يمكن أن تنضم إلى ثورة زيدان في ريال مدريد، وعلى رأسهم الفرنسي رافائيل فاران، الذي لا يشعر بالراحة في الريال، إضافة إلى لاعب الوسط إيسكو، وكلاهما يملك عروضاً مغرية من أندية إيطالية وإنجليزية، ويمكن أن يتم استغلال المقابل المادي من بيعهما في تمويل صفقات الميرينغي للموسم الجديد“.

وأشارت الكونفدنسيال إلى أن هناك 3 لاعبين آخرين يمكن أن يدخل أحدهم في صفقات تبادلية، أو يتم بيعه بمقابل مادي كبير حال تلقيه عرضاً مناسبا، مع إمكانية التعاقد مع بدائل لهم، وعلى رأسهم الألماني توني كروس، والبرازيلي مارسيلو، والكرواتي لوكا مودريتش.

من جانبها، أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن زيدان يرغب في الاعتماد على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل، وأنه فقد الثقة تماماً في الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وعلى صعيد آخر، كشف زيدان الكثير من خططه للعام المقبل، مشددًا على أن الهدف الأكبر بالنسبة له سيكون التركيز على حصد لقب الدوري الإسباني.

وبسؤاله عن، هل إذا ضم النادي النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي فهل يعني هذا رحيل غاريث بيل؟.. أجاب زيدان: ”إذا تعاقدنا مع لاعبين، بالتأكيد هناك لاعبون سيرحلون، ولكن وصول هازارد لا يعني رحيل بيل“.

كما أثنى المدرب على مواطنه نجم الفريق كريم بنزيما، قائلًا: ”ربما يكون هذا أفضل موسم لكريم بنزيما“.

أتلتيكو يؤجل تتويج برشلونة

واصل فريق أتلتيكو مدريد مطاردته لبرشلونة في صراع صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وتغلب على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 71 نقطة في الوصافة بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.

مصير أليغري في يوفنتوس

لا يزال مصير الإيطالي ماسيمليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس، غامضاً من حيث الاستمرار أو الرحيل من البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً حاسماً بين أليغري ورئيس يوفنتوس أندريا أنغيلي، لحسم جميع الملفات المعلقة في الفريق، وعلى رأسها استمرار أليغري في تدريب اليوفي خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”على العكس من التأكيدات السابقة حول استمرار أليغري، فإن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، ويمكن أن يرحل أليغري بنهاية الموسم الجاري إلى وجهة أخرى، ويمكن أيضاً أن يستمر في منصبه، وسوف يكون مستقبله مرهوناً بتحقيق دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة“.

وأشارت إلى أن إدارة يوفنتوس واقعة تحت ضغوط كبيرة من جماهير النادي، في ظل عدم قناعة قطاعات عريضة منهم بإمكانات أليغري، حيث يرون أنه غير مؤهل لقيادة البيانكونيري لتحقيق اللقب الأوروبي، رغم دعم صفوف الفريق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، في بداية الموسم الجاري.

مفاجأة فان دايك

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدة أن المدافع الهولندي فرجيل فان ديك لاعب ليفربول تفوق على الإنجليزي رحيم سترلينغ نجم السيتي، في الاستفتاء الذي رشح 6 لاعبين للجائزة.

وضمت قائمة المرشحين إضافة للثنائي فان ديك ورحيم سترلينغ، كلًا من السنغالي ساديو ماني من ليفربول والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي والبرتغالي برناندو سيلفا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي.

وحسب الصحيفة، فاللاعبون المحترفون صوتوا لصالح المدافع الهولندي، وسيعلن رسميًا عن الفائز الخميس المقبل.