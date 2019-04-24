هدف مباراة ميلان ولاتسيو.. 1-0 للفريق العاصمي (فيديو)

هدف مباراة ميلان ولاتسيو.. 1-0 للفريق العاصمي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم ”كوريا“ لاعب نادي لاتسيو بهدف في شباك ميلان، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

وفي الدقيقة 57 استلم ”كوريا“ بينية سحرية وانفرد بالمرمى وأودع الكرة بين أقدام حارس الميلان.

وتقام المباراة وسط أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، من أجل حجز بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية المحدد لها الـ15 من مايو المقبل بملعب ”الأولمبيكو“ بالعاصمة الإيطالية ”روما“.

وشاءت الصدف أن يتواجه الفريقان في دور الأربعة للموسم الثاني تواليًا، وكانت الغلبة في 2018 لميلان الذي تعادل سلبيًا على أرضه في الذهاب ثم خرج من الملعب الأولمبي في العاصمة ببطاقة تأهله إلى النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح إثر تعادلهما دون أهداف أيضًا.

ويدخل ناديا ميلان ولاتسيو مباراة اليوم بعدما تلقيا ضربة قوية نحو تحقيق حلم الصعود للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل ميلان مع بارما 1 / 1 كما خسر لاتسيو على ملعبه أمام كييفو 1 / 2.

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