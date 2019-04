جماهير لاتسيو ترفع شعار ”تحية موسوليني“ قبل مباراة ميلان في كأس إيطاليا (فيديو)

رُفعت يوم الأربعاء في ميلان لافتة ”تحية لبينيتو موسوليني“ من قبل مجموعة من مشجعي لاتسيو، الذي يتواجه مع مضيفه ميلان على ملعب ”سان سيرو“ في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وحملت لافتة التأييد للزعيم الفاشي توقيعًا بأحرف ”أي أر أر“، ما يرجح أن يكون وراء رفعها أعضاء في ”إيريدوتشيبيلي“، أبرز مجموعات المشجعين المتعصبين ”ألتراس“ لنادي العاصمة الإيطالية.

وأخفى المشجعون الذين بلغ عددهم قرابة 30 شخصًا وجوههم بواسطة اللافتة، كما أطلقوا شعارات فاشية، وذلك في ساحة ”بياتسالي لوريتو“ حيث علقت جثة الديكتاتور الإيطالي من القدمين في أبريل 1945.

Lazio fans shouting “Honour to Benito Mussolini” and doing fascist salutes in the streets of Milano ahead of Milan-Lazio

another episode of the Laziale’s racist act after racially abusing Bakayoko at the stadium TWICE without @FIGC blinking an eyepic.twitter.com/DwClVQpCLk

