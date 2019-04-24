جماهير لاتسيو ترفع شعار ”تحية موسوليني“ قبل مباراة ميلان في كأس إيطاليا (فيديو)

رُفعت يوم الأربعاء في ميلان لافتة ”تحية لبينيتو موسوليني“ من قبل مجموعة من مشجعي لاتسيو، الذي يتواجه مع مضيفه ميلان على ملعب ”سان سيرو“ في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وحملت لافتة التأييد للزعيم الفاشي توقيعًا بأحرف ”أي أر أر“، ما يرجح أن يكون وراء رفعها أعضاء في ”إيريدوتشيبيلي“، أبرز مجموعات المشجعين المتعصبين ”ألتراس“ لنادي العاصمة الإيطالية.

وأخفى المشجعون الذين بلغ عددهم قرابة 30 شخصًا وجوههم بواسطة اللافتة، كما أطلقوا شعارات فاشية، وذلك في ساحة ”بياتسالي لوريتو“ حيث علقت جثة الديكتاتور الإيطالي من القدمين في أبريل 1945.

Lazio fans shouting “Honour to Benito Mussolini” and doing fascist salutes in the streets of Milano ahead of Milan-Lazio another episode of the Laziale’s racist act after racially abusing Bakayoko at the stadium TWICE without @FIGC blinking an eyepic.twitter.com/DwClVQpCLk — Milan Eye (@MilanEye) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

In questo momento a Milano… pic.twitter.com/3GNGFg8MvX — Sean (@seanpelucchi) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

ويأتي ذلك عشية 25 أبريل، ذكرى يوم التحرير الذي تحتفل فيه إيطاليا بنهاية الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي.

وقال رئيس بلدية ميلانو جوسيبي سالا: إن الشرطة تحقق في ما حصل، مؤكدًا أن عاصمة مقاطعة لومبارديا ”كانت وستظل مدينة مناهضة للفاشية“.

وتعتبر كل مظاهر الفاشية جريمة في إيطاليا، لكن في الأعوام الأخيرة تم رفض النظر في العديد من القضايا بذريعة حماية حرية التعبير.

وصنفت المباراة بين ميلان وضيفه لاتسيو عالية الخطورة من قبل السلطات المحلية بعد ما شهده اللقاء الأخير بينهما في 13 أبريل الحالي، ضمن منافسات الدوري، حين فاز ميلان بهدف للعاجي فرانك كيسييه الذي رفع بعد المباراة مع زميله الفرنسي تييمويه باكايوكو قميص مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي وكأنها كأس، ما دفع الاتحاد الإيطالي لفرض غرامة مالية قدرها 86 ألف يورعلى ميلان ولاعبَيه.

واعتذر كيسييه لاحقًا عما جرى، مؤكدًا أن الأمر كان ”مجرد دعابة، لا أكثر“، بينما اعتبر مدربه جينارو غاتوزو أنه ”قيل الكثير بشأن هذه الحادثة، لقد أخطأنا واعتذرنا. لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك“.

وما يزيد من التوتر على هامش مواجهة الفريقين، شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن هتافات عنصرية بحق باكايوكو من قبل مجموعة من جماهير لاتسيو خلال مباراة الأخير ضد ضيفه أودينيزي2 – صفر، يوم الأربعاء الماضي في الدوري. وأمكن في الشريط سماع المشجعين يهتفون ”هذا الموز لباكايوكو“.