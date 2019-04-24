اجتماع حاسم بين رئيس نادي يوفنتوس وماسيمليانو أليغري وسط ضغوط جماهيرية

لا يزال مصير الإيطالي ماسيمليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس، غامضًا من حيث الاستمرار أو الرحيل من البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وتوّج يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي، للمرة الثامنة على التوالي، بينما خرج من كأس إيطاليا، ولم ينجح في المضي قدمًا لتحقيق حلم التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج من البطولة على يد أياكس أمستردام الهولندي من دور الثمانية.

وقالت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعًا حاسمًا بين أليغري ورئيس يوفنتوس أندريا أنغيلي، لحسم جميع الملفات المعلقة في الفريق، وعلى رأسها استمرار أليغري في تدريب اليوفي خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء: ”على العكس من التأكيدات السابقة حول استمرار أليغري، فإن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، ويمكن أن يرحل أليغري بنهاية الموسم الجاري إلى وجهة أخرى، ويمكن أيضًا أن يستمر في منصبه، وسوف يكون مستقبله مرهونًا بتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة“.

وأشارت إلى أن إدارة يوفنتوس واقعة تحت ضغوط كبيرة من جماهير النادي، في ظل عدم قناعة قطاعات عريضة منهم بإمكانات أليغري، إذ يرون أنه غير مؤهل لقيادة البيانكونيري لتحقيق اللقب الأوروبي، رغم دعم صفوف الفريق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، في بداية الموسم الجاري.