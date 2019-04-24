عناوين الصحف الرياضية العالمية: برشلونة يلامس لقب الدوري الإسباني.. وجواو فيليكس إلى يوفنتوس

شكل ديربي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز برشلونة على ألافيس واقترابه من لقب الدوري الإسباني أهم العناوين في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الفرنسي بول بوغبا والصربي لوكا يوفيتش المرتبطين بريال مدريد والفوز المتأخر لتوتنهام ومستقبل المهاجمين إيكاردي وإنسيني في إيطاليا وانتقال البرتغالي جواو فيليكس إلى يوفنتوس.

الصحافة الإسبانية

ماركا

ركزت ماركا على تصريحات المدير الرياضي لفريق فرانكفورت الألماني، والذي أكد من خلالها أن فريقه لا يمكنه منع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش من الرحيل نحو ريال مدريد، حال رغب الفريق الإسباني في خدماته.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس، وأكدت أن اللقب يمر عبر ”واندا ميتروبوليتانو“، حال فوز فالنسيا على أتلتيكو مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 2-0 في الليغا، وكتبت: ”اليوم قد يصبحون أبطالًا“، في إشارة للقاء أتلتيكو مدريد وفالنسيا، والذي قد يعطي اللقب لبرشلونة حال فوز فالنسيا.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على ألافيس 2-0 واقترابه من لقب الليغا، وكتبت: ”إنهم يلمسون اللقب“.

كما اهتمت الصحيفة ببقاء الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل الذي غادر السجن والرئيس الحالي بارتوميو.

الصحيفة تحدثت عن خسارة جيرونا أمام بلد الوليد، مؤكدة أن الفريق الكتالوني يواجه شبح الهبوط.

آس

ركزت الصحيفة على صراع الحراس في ريال مدريد بين كيلور نافاس وتيبو كورتوا، إذ يحتاج المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاتخاذ قرار بشأنهما.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ألافيس 2-0، وأكدت أن ”اللقب على بعد خطوة“.

كما اهتمت الصحيفة ببقية لقاءات الليغا المقررة الأربعاء وأبرزها قمة أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتصريحات المدربين سولشاير وبيب غوارديولا في مواجهة تقسم أنصار مانشستر يونايتد لصراعهم التاريخي مع ليفربول المنافس لمانشستر سيتي على اللقب.

كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام المثير على برايتون، وكتبت: ”إيركسن المنقذ“.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

عادت الصحيفة للحديث عن انتقال نجم بنفيكا جواو فيليكس إلى يوفنتوس في ضوء تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإقناع مواطنه بالقدوم لإيطاليا، مؤكدة أن: ”فيليكس سيلعب ليوفنتوس“.

كما اهتمت الصحيفة بنصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان ولاتسيو.

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجمين الأرجنتيني ماورو إيكاردي والإيطالي لورنزو أنسيني، اللذين يشتركان حسب الصحيفة في كونهما مهاجمين كبيرين يستعدان لمغادرة فريقيهما إنتر ميلان ونابولي.

كما تحدثت الصحيفة عن نصف نهائي كأس إيطاليا، والذي سيجمع ميلان ولاتسيو.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على رغبة بول بوغبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، في تغيير الأجواء وإخبار زملائه برحيله نحو ريال مدريد.

كما تحدثت عن تكليف حكمة بقيادة لقاء أميان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي.