أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

يبدو أن ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سيصنعان العناوين كثيرًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن احتدم الصراع بين الناديين على ضم العديد من النجوم إلى صفوفهما، من أجل التخلص من عواقب موسم كارثي محلياً وأوروبياً، وتحقيق حلم التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، أصبح برشلونة ”قاب قوسين أو أدنى“ من الاحتفاظ بلقبه كبطل للدوري الإسباني، ليتفرغ للمهمة الأكبر أمام ليفربول الإنجليزي في قبل نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

برشلونة يقترب من التتويج

اقترب برشلونة من التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني، بعد انتصاره على ديبورتيفو ألافيس اليوم بهدفين نظيفين في المرحلة الـ34 من الليغا.

وأحرز هدفي برشلونة كارليس ألينيا في الدقيقة 54، قبل أن يعزز الأوروغوياني لويس سواريز فوز البلوغرانا بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

ورفع برشلونة رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي، يوم الأربعاء مع فالنسيا، بملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد، قبل 4 مراحل على ختام المسابقة.

يوفنتوس 7 نجوم

قالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس يفاوض 7 نجوم، في محاولة لإرضاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعبين السبعة هم: إيسكو وفاران من ريال مدريد، وندومبلي لاعب ليون الفرنسي، وخواو فليكس لاعب بنفيكا البرتغالي، وفردريكو كييزا لاعب فيورنتينا، وكوستاس مانولاس لاعب روما، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إيطالية إن خطوط الاتصال بين نادي يوفنتوس والبرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني لا تزال مفتوحة، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى اليوفي، واللعب إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في الميرينغي.

وأكدت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية أن مارسيلو لا يمانع في الانتقال إلى يوفنتوس، كي يرافق رونالدو مرة أخرى، رغم تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار البرازيلي الدولي في صفوف الميرينغي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أن مسئولي يوفنتوس لا يزالوا على اتصال مع مارسيلو، خاصة أن ريال مدريد لا يمانع في بيع اللاعب، إذا تلقى عرضاً مالياً مناسباً.

تمرد بوغبا وصدمة بيل

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخبر زملاءه بالفعل برغبته في مغادرة النادي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وزادت التكهنات مؤخرًا بشأن مستقبل لاعب الوسط الفرنسي في ”أولد ترافورد“، حيث ارتبط بإمكانية الرحيل نهاية الموسم الحالي إلى ريال مدريد الإسباني.

وتجددت التكهنات بشأن مستقبل بوغبا مع الشياطين الحمر، رغم رحيل مورينيو وقدوم النرويجي أولي جونار سولشاير، والذي أعاد الاتزان للفريق.

ووجّه الويلزي الدولي غاريث بيل صدمة قوية إلى إدارة نادي ريال مدريد، يمكن أن تمثل انقلاباً لخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن بيل أبلغ إدارة الريال رسمياً أنه لا يريد الرحيل عن سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الجاري، ويرغب في البقاء رفقة الميرينغي خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم: ”إدارة ريال مدريد قررت في وقت سابق الاستغناء عن غاريث بيل، وعرضه للبيع، ووافقت على أن يختار اللاعب النادي الذي يريد الانضمام إليه، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني“.

ويحصل غاريث بيل، 29 عاماً، على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، ويريد الريال بيع اللاعب للتخلص من التكلفة المادية لاستمراره رفقة الفريق، إضافة إلى الاستفادة من المقابل المادي من الصفقة.

ومضت الصحيفة تقول: ”رغبة غاريث بيل في البقاء رفقة ريال مدريد من شأنها أن تعقّد خطة زيدان في تجديد دماء الريال، وثورته المنتظرة في الموسم المقبل، بعد موسم كارثي خرج فيه النادي صفر اليدين محلياً وأوروبياً“.

وفي سياق متصل، كشف موقع ”Libertad Digital“ الإسباني، رغبة إدارة ريال مدريد في التخلص من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف القادم، والاعتماد بشكل رسمي على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وحسب الموقع، فأسباب انقلاب ريال مدريد على الحارس البلجيكي هي تقنية وشخصية، حيث وصل الحارس في الصيف كأفضل حارس في العالم، لكنه لم يقدم مستوى مميزًا، وتلقى العديد من الأهداف، وارتكب عدة أخطاء في لقاءات مهمة.

مستقبل إيكاردي

قالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، لا يزال موضع شك كبير، رغم عودته مرة أخرى للمشاركة في مباريات النيراتزوري، عقب فترة غياب استمرت ما يقرب من شهرين، نتيجة الأزمة التي اشتعلت بين اللاعب وإدارة النادي، التي قررت سحب شارة القيادة منه.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر سباق التعاقد مع إيكاردي الموسم المقبل.

وتابعت بقولها: ”يتصدر سان جيرمان حالياً سباق ضم إيكاردي متفوقاً على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يرغب مسئولو بطل فرنسا في ضم الأرجنتيني كي يكون بديلاً للمهاجم الأوروغوياني إدنسون كافاني، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً“.

وأشارت تقارير إلى أن كافاني يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع إدارة الفريق الفرنسي للانقضاض على إيكاردي، 26 عاماً، قبل أندية أوروبية أخرى ترغب في ضمه.

وينتهي عقد إيكاردي رفقة إنتر ميلان في صيف 2021، ويرفض اللاعب إلى الآن التوقيع على عقد جديد مع ناديه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لرحيله بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لتقرير آخر نشرته صحيفة ”كوريري ديلوسبورت“، فإن إيكاردي يمكن أن يدخل في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل ضم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى النيراتزوري.

أسرع هدف في تاريخ البريمييرليغ

دخل الأيرلندي شين لونغ، مهاجم فريق ساوثهامبتون، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل أسرع هدف في تاريخه بعد مرور 7 ثوانٍ فقط في مرمى واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ33 من الدوري.

وبعد إعطاء الحكم انطلاقة اللقاء، أعاد لاعبو واتفورد الكرة إلى مدافعهم والذي حاول إبعادها، فاصطدمت بشين لونغ وانفرد بالحارس، وسجل الهدف الأول خلال اللقاء.

وكان الرقم القياسي في حوزة أسطورة توتنهام ليدلي كينغ، الذي سجل هدفًا في مرمى برادفورد بعد مرور 9،9 ثانية فقط في عام 2000.

وعلى صعيد آخر، حقق توتنهام هوتسبير انتصاراً غالياً على ضيفه برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ويعود الفضل في انتصار السبيرز إلى لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع توتنهام رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، ليعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، ولا يزال مهدداً بالهبوط.