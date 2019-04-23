يوفنتوس يرفض الاستسلام في صفقة مارسيلو.. ويسترضي رونالدو بـ7 نجوم

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن خطوط الاتصال بين نادي يوفنتوس والبرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني لا تزال مفتوحة، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى اليوفي، واللعب إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في الميرينغي.

وأكدت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية، أن مارسيلو لا يمانع في الانتقال إلى يوفنتوس، كي يرافق رونالدو مرة أخرى، رغم تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار البرازيلي الدولي في صفوف الميرينغي.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي يوفنتوس لا يزالون على اتصال مع مارسيلو، خاصة أن ريال مدريد لا يمانع في بيع اللاعب، إذا تلقى عرضًا ماليًا مناسبًا.

وتابعت بقولها: ”أبدى مسؤولو ريال مدريد استعدادهم لسماع العروض الخاصة بمارسيلو بنهاية الموسم الجاري، وفي تلك الحالة فإن اللاعب نفسه سيرحب بالرحيل عن سانتياغو برنابيو، رغم أنه أكد في تصريحات سابقة أن ريال مدريد بمثابة بيته“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن يوفنتوس يفاوض 7 نجوم، في محاولة لإرضاء رونالدو، وتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم، إلى أن اللاعبين السبعة هم: إيسكو وفاران من ريال مدريد، وندومبلي لاعب ليون الفرنسي، وخواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي، وفردريكو كييزا لاعب فيورنتينا، وكوستاس مانولاس لاعب روما، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.