هل ينتقل محمد صلاح إلى يوفنتوس؟ ليفربول إيكو تجيب

أدى خروج يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام أياكس أمستردام الهولندي 1/2، لفتح باب التكهنات حول تعاقد الفريق مع لاعبين جدد الصيف المقبل.

وعلى الرغم من التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، إلا أن يوفنتوس لا يزال يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن الفريق منذ آخر تتويج العام 1996.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن إدارة يوفنتوس ترغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي، لتعزيز الخط الهجومي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس قد تستخدم ورقة الأرجنتيني باولو ديبالا للتعاقد مع صلاح، الذي خرج من قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا، رغم أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، قادمًا من باليرمو، لكنه سجل 10 فقط وصنع 6 في 39 مباراة الموسم الحالي، بينها 5 أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ارتباط ديبالا بيوفنتوس رغم أم فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس قال في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”بالتأكيد سيبقى ديبالا هنا. إنه لاعب في يوفنتوس، وأمر واضح أنه سيبقى معنا“.