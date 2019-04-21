بتواجد محمد صلاح.. قناة فرنسية تكشف تشكيلة ريال مدريد المحتملة للموسم المقبل (صورة)

تتواصل التقارير التي تتحدث عن اللاعبين الذين سيتعاقد معهم ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، في سعيه للعودة إلى منصات التتويج.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه حدد الأسماء التي يريد التعاقد معها الصيف المقبل

وبحسب برنامج ”تيليفوت“ على قناة TF1 الفرنسية، فإن تشكيلة ريال مدريد المحتملة للموسم المقبل، ستشهد تواجد 4 لاعبين جدد.

وأشار البرنامج الفرنسي إلى أن زيدان، سيحتفظ بقوامه في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع، حيث سيكون كيلور نافاس الحارس الأول، وأمامه الرباعي داني كارفاخال ومارسيلو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران.

وفي خط الوسط، سيبقى الكرواتي لوكا مودريتش لاعبًا أساسيًا، إلى جانب الثنائي، الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والبوسني وميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.

أما في مركز الهجوم فسيظل الفرنسي كريم بنزيما في مكانه، ويرافقه النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وإيدين هازارد جناح تشيلسي.

ويتردد أن ريال مدريد سينفق أكثر من 500 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، بعد خروج الفريق الملكي خالي الوفاض الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، رغم أنه حامل اللقب في آخر 3 مواسم، وكذلك ودع من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.