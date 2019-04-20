ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان وروما وفوز يوفنتوس على فيورنتينا (صورة)

هز إيفان بريشيتش الشباك بضربة رأس في الشوط الثاني ليدرك إنتر ميلان التعادل 1-1 مع ضيفه روما اليوم السبت، في مباراة مهمة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصعق ستيفان الشعراوي الجماهير في إستاد سان سيرو، عندما افتتح التسجيل لروما في الدقيقة 14 بعد مروره من ثلاثة مدافعين وسدد في الزاوية العليا عند حدود منطقة الجزاء.

وأدرك إنتر ميلان، الذي تحطمت هجماته عند حدود منطقة الجزاء، التعادل عندما حول بريشيتش تمريرة دانيلو دامبروزيو العرضية في شباك أنطونيو ميرانتي.

وظل إنتر في المركز الثالث وله 61 نقطة، في حين يملك روما بقيادة المدرب كلاوديو رانييري 55 نقطة في المركز الخامس متأخرًا بنقطة عن ميلان، الذي تعادل في وقت سابق 1-1 مع مستضيفه بارما.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري الأبطال.

وفي وقت سابق، تجاوز يوفنتوس ألم الوداع الأوروبي عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه فيورنتينا اليوم السبت، ليحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي.

ورفع الفوز الـ28 في 33 مباراة ليوفنتوس في الدوري رصيده إلى 87 نقطة متقدمًا بفارق 20 نقطة على نابولي الذي يملك ست مباريات.

وأصبح أول فريق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تضم إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يحصد اللقب في ثمانية مواسم متتالية.