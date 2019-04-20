إنتر ميلان يحافظ على مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل مع روما (فيديو)

إنتر ميلان يحافظ على مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل مع روما (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

خرجت مباراة إنتر ميلان مع ضيفه روما، بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 33 من الدوري الإيطالي.

وأحرز ستيفان الشعراوي الهدف الأول بالمباراة لصالح روما في الدقيقة 14، وعادل إيفان بيريسيتش النتيجة للنيراتزوري بالدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 61 نقطة ليثبت أقدامه في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما حافظ روما على آماله بالتأهل للمربع الذهبي، ورفع رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الخامس بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الرابع.

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