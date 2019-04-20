أهداف مباراة إنتر ميلان وروما.. 1-1 (فيديو)

سجل ستيفان الشعراوي الهدف الأول لفريق روما في شباك نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في إطار مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع فريق ميلان، في حين يحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق نقطة عن فريق أتلانتا صاحب المركز السادس .

هدف ⚽️ الشعراوي يفتتح التسجيل لذئاب العاصمة من صاروخية لا تصد ولا ترد???? الإنتر 0 روما 1 #beINSerieA #InterRoma pic.twitter.com/wZJGMhyr8V — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 20, 2019

وفي الدقيقة 61 يتعادل للإنتر إيفان بيريسيتش.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز كل منهما في 3 مباريات، في حين حسم التعادل 4 مباريات.

والهداف التاريخي لمباريات إنتر ميلان وروما هو أليساندرو ألتوبيلي من إنتر ميلان، وسجل 17 هدفًا، ثم فرانسيسكو توتي من روما برصيد 12 هدفًا.

وتقابل الفريقان 171 مرة في الدوري الإيطالي، حيث كان الفوز من نصيب إنتر ميلان في 72 مواجهة، مقابل 49 فوزًا لروما، في حين تعادلا في 50 مباراة، وسجل إنتر ميلان 276 هدفًا، مقابل 221 هدفًا لروما.

ويقود كلاوديو رانييري فريقًا أمام إنتر ميلان للمرة الـ 30، وفي 29 مواجهة سابقة فاز 6 مرات فقط، مقابل 13 تعادل و10 خسائر.

في المقابل يقود سباليتي فريقًا للمرة 19 أمام روما، وفاز في 4 مرات، مقابل 9 خسائر، و5 تعادلات في 18 مواجهة سابقة.

ولم يسبق لسباليتي أن حقق الفوز على رانييري في 4 مباريات بينهما، إذ فاز رانييري في 3 مباريات وتعادلا مرة.