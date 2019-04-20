القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وروما اليوم في الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفًا على منافسه إنتر ميلان، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في إطار مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي،

وتنقل مباراة إنتر ميلان وروما على قناة beIN SPORTS HD 4.

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز كل منهما في 3 مباريات، في حين حسم التعادل 4 مباريات.

والهداف التاريخي لمباريات إنتر ميلان وروما هو أليساندرو ألتوبيلي من إنتر ميلان، وسجل 17 هدفًا، ثم فرانسيسكو توتي من روما برصيد 12 هدفًا.

وتقابل الفريقان 171 مرة في الدوري الإيطالي، كان الفوز من نصيب إنتر ميلان في 72 مواجهة، مقابل 49 فوزًا لروما، في حين تعالا في 50 مباراة، وسجل إنتر ميلان 276 هدفًا، مقابل 221 هدفًا لروما.

ويقود كلاوديو رانييري فريقًا أمام إنتر ميلان للمرة الـ 30، وفي 29 مواجهة سابقة فاز 6 مرات فقط، مقابل 13 تعادل و10 خسائر.

في المقابل يقود سباليتي فريقًا للمرة 19 أمام روما، وفاز في 4 مرات، مقابل 9 خسائر و5 تعادلات في 18 مواجهة سابقة.

ولم يسبق لسباليتي أن حقق الفوز على رانييري في 4 مباريات بينهما، إذ فاز رانييري في 3 مباريات وتعادلا مرة