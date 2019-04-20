يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي (فيديو)

أحرز يوفنتوس لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد انتصاره 2-1 على ضيفه فيورنتينا اليوم السبت.

وارتفع رصيد الفريق القادم من تورينو، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم اللقب قبل 5 مباريات من النهاية، إلى 87 نقطة متقدمًا بفارق 20 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني الذي يملك 6 مباريات حتى النهاية.

ومع حاجته إلى نقطة واحدة للتتويج بدأ يوفنتوس المباراة بشكل سيئ عندما تأخر بهدف نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة السادسة بعدما سدد اللاعب الصربي في سقف المرمى.

وارتدت محاولة فيدريكو كييزا مهاجم فيورنتينا من القائم، لكن يوفنتوس أدرك التعادل في الدقيقة 37 عندما هرب أليكس ساندرو من دفاع الفريق الضيف ليحول كرة بضربة رأس من عند القائم القريب في المرمى بعد ركلة ركنية نفذها ميرالم بيانيتش.

وسدد كييزا في العارضة في نهاية الشوط الأول، لكن جيرمان بيتزلا مدافع فيورنتينا وضع تمريرة كريستيانو رونالدو العرضية بالخطأ في شباكه في الدقيقة 53 ليمنح الفوز ليوفنتوس.

ويملك يوفينتوس 87 نقطة متقدمًا بفارق 20 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني، ولديه 6 مباريات حتى النهاية.