أهداف مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا.. 1-1 (فيديو)

سجل نيكولا ميلنكوفيتش الهدف الأول لفريق فيورنتينا في شباك نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”أليانز ستاديوم“، في مدينة ”تورينو“، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 37 يعادل أليكس ساندرو النتيجة ويسجل الأول لليوفي.

ويحتاج يوفنتوس للحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم لحصد لقب الدوري الإيطالي ”الكالتشيو“ للمرة الـ35 في تاريخه، بعدما أخفق في انتزاعها في المرحلة السابقة بخسارته أمام مضيفه سبال بنتيجة1-2.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة متفوقًا بفارق 17 نقطة على نابولي صاحب الوصافة، بينما يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصد 40 نقطة.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط حالة من الإحباط الشديد تسيطر على لاعبيه وجماهيره، عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وحال تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي اليوم قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة، سينضم إلى ثلاثة أندية حققت سابقًا هذا الإنجاز، هي جاره تورينو (1948)، فيورنتينا (1956) وإنتر ميلان (2007).