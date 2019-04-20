بعد كريستيانو رونالدو.. يوفنتوس يستهدف لاعبًا جديدًا من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن إدارة يوفنتوس ترى أن الفريق بحاجة إلى صانع ألعاب بجانب ميراليم بيانيتش في خط الوسط، وأنها ترى في إيسكو اللاعب المناسب.

وتردد ان إيسو كان يريد مغادرة ريال مدريد الصيف المقبل، خلال فترة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، حيث كانت العلاقة بين الطرفين متوترة جدًا، قبل أن تقرر إدارة ريال مدريد إقالة سولاري وإعادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليتغير موف إيسكو ويقرر البقاء مع الفريق الملكي.

وأضاف الموقع أن إيسكو، البالغ من العمر 26 عامًا، يمتلك جميع الصفات التي يحتاجها يوفنتوس في صانع الألعاب، إلى جانب خبراته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز بـ4 ألقاب مع ريال مدريد، كما أنه متفاهم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس ليس وحده المهتم بخدمات إيسكو، وإنما أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يرغب مدربه بيب جوارديولا في استقدام النجم الإسباني لملعب الاتحاد.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن يوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع إيسكو، إذ أن مانشستر سيتي أبرز المهتمين بالدولي الإسباني، بناء عن طلب المدرب بيب غوارديولا.

وبحسب الموقع ذاته فإن يوفنتوس مستعد 80 إلى 85 مليون يورو للتعاقد مع إيسكو، الذي انضم إلى ريال مدريد العام 2013.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد العام 2022 علمًا أنه سجل 48 هدفًا وصنع 52 في 271 مباراة.