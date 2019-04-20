عناوين الصحف الرياضية العالمية.. الطريق إلى ثلاثية برشلونة ومستقبل كريستيانو رونالدو (صور)

شكلت مباريات حسم لقب الدوري في إسبانيا وإيطاليا الخبر الأهم في الصحف الرياضية العالمية خاصة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد الذي يبدأ من خلاله الفريق الكتالوني حلم الثلاثية.

كما تحدثت الصحف عن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الثأري في الدوري الإنجليزي واقتراب ريال مدريد من حسم صفقتي هازارد ويوفيتش ورغبة زيدان في التعاقد مع بوغبا كقائد.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن صفقة الفرنسي بول بوغبا الذي يسعى خلفها ريال مدريد وكتبت ”بوغبا القائد الذي يبحث عنه زيدان“.

كما ركزت على مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الليغا وكتبت ”الأولوية حسم لقب الليغا“.



سبورت

بدورها ركزت ”سبورت“ الكتالونية على قضية حسم اللقب بالنسبة لبرشلونة وكتبت ”أسبوع حسم اللقب“ في إشارة إلى أن الفريق سيلعب 3 مباريات الأسبوع المقبل، مؤكدة أن فالفيردي يعرف جيدًا صعوبة المنافس ريال سوسيداد.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي أكد أنه يرغب في الصمود في الليغا وعدم منح برشلونة فرصة التتويج المبكر من خلال لقاء فريقه أمام إيبار.



موندو ديبورتيفو

ركزت ”موندو ديبورتيفو“ على مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الليغا وكتبت ”أولًا الليغا“ في إشارة لبداية برشلونة في حسم الثلاثية هذا الموسم من خلال حسم لقب الدوري الإسباني.

كما تحدثت الصحيفة عن اقتراب ريال مدريد من حسم صفقتي البلجيكي هازارد والصربي يوفيتش.



الصحف البريطانية

صن

ركزت ”صن“ على المواجهة الثأرية بين توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتصريحات الإسباني بيب غوارديولا الذي طالب لاعبيه بعدم نسيان الإقصاء المؤلم أمام منافسهم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.



الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت صحيفة ”توتو سبورت“ على مباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا وهي مباراة لحسم لقب الدوري الإيطالي والشائعات التي تطارد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الإقصاء من دوري الأبطال مؤكدة أنه لا يفكر سوى في يوفنتوس وكتبت ”فقط يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت برغبة إنتر ميلان في التعاقد مع البرازيلي دانيلو من مانشستر سيتي.



الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية ركزت على فوز أولمبيك ليون على أنجيه بعد فترة نتائج سيئة وكتبت ”الانفجار“ في إشارة لرغبة الفريق في البقاء في الصراع حول التأهل لدوري الأبطال.

كما تحدثت ”ليكيب“ عن المباراة التي تنتظر أولمبيك مارسيليا السبت أمام غانغون مؤكدة أن الفريق لا زال يأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

