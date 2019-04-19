حكم مباراة يوفنتوس وأياكس متورط بتشكيل عصابي لتهريب المخدرات

استغلت عصابة لتهريب المخدرات اسم الحكم الفرنسي كليمو تروبين الذي أدار مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لتهريب بضاعتهم من بين بلجيكا وفرنسا.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن العصابة استغلت اسم الحكم لتهريب البضاعة بأمان قبل أن يكتشف المحققون استغلال الحكم الذي أدار المباراة ببراعة في تورينو يوم الثلاثاء الماضي.

وعلمت الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية في فرساي أن اسم الحكم ظهر لأول مرة في نهاية العام 2017 ثم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه تم القبض على العصابة التي تستغل اسم الحكم الشهير.

ومن جانبه، كان الحكم هادئًا، وقال للصحيفة الفرنسية الشهيرة إنه ”لا علاقة له بهذه القضية تمامًا“.

وانهالت الإشادات من كل حدب وصوب على أياكس أمستردام عقب الإنجاز الذي حققه في دوري الأبطال، لكن لاعبيه صغار السن يعتقدون أن الفوز 2-1 على يوفنتوس في مباراة الإياب بدور الثمانية كان يجب أن يأتي بمزيد من الإثارة.

وأكد الاتحاد الأوروبي للعبة موعد مباراتي ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال، حيث يلعب توتنهام هوتسبير على أرضه مع أياكس أمستردام، ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة.

وسيستضيف توتنهام مباراة الذهاب في 30 أبريل/ نيسان الجاري على ملعبه الجديد في لندن، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب يوهان كرويف في الثامن من مايو/ آيار المقبل.