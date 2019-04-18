إنتر ميلان يستهدف لاعبًا من أياكس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع لاعب من أياكس أمستردام الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن إنتر ميلان يسعى لتعزيز خط وسطه بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، وأشار الموقع إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وسجل دي بيك الهدف الثاني لأياكس على يوفنتوس، في غياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه إلى نصف نهائي البطولة، بنتيجة إجمالية 3/2.

وفان بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، يمتد عقده مع أياكس حتى العام 2022، علمًا أنه من خريجي الفريق.

وسجل فان بيك 15 هدفًا وصنع 11 في 50 مباراة الموسم الحالي مع أياكس في جميع المسابقات.

وسيحصل أياكس على أموال طائلة حال بيع عدد من لاعبيه، إذ يسعى كبار أندية أوروبا للتعاقد مع دافيد ناريس وحكيم زيياش وماتيس دي ليخت، علمًا أن برشلونة الإسباني تعاقد مع دي يونغ مقابل 75 مليون يورو.