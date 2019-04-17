حكيم زياش.. بطل مباراة أياكس ضد يوفنتوس والذي أصبح هدفًا لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

شهدت مباراة يوفنتوس ضد أياكس، التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء، تألق النجم المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب الفريق الهولندي، إذ ساهم في قيادة فريقه للفوز 2/1 على السيدة العجوز وسط جماهيره في تورينو.

وصنع زياش هدف أياكس الأول أمام يوفنتوس، والذي أحرزه دوني فان دي بيك ونجح في إعادة فريقه للمباراة سريعًا، حيث تقدم أصحاب الملعب بهدف رونالدو في الدقيقة 28 وجاء الرد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 28.

كما ألغى الحكم الفرنسي كليمين تيربين هدفًا ثالثًا للنجم المغربي، بداعي التسلل خلال المباراة.

وينتظر أياكس الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، مساء اليوم الأربعاء، لمواجهته في نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق الهولندي لهذا الدور منذ 22 عامًا.

هدف زياش الملغي الرائع ????????! pic.twitter.com/BHKTZmZ0Lq — عز (@MnbrMadrid5) April 16, 2019

وكان زياش قد قال في تصريحات سابقة، إن مواطنه المغربي مهدي بن عطية ومدافع يوفنتوس الإيطالي سابقًا، توقع تأهلهم إلى نصف النهائي.

وكشف: ”مهدي بن عطية صديقي أخبرني بأننا أقوياء ويمكن أن نطيح بيوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأتمنى أن يحدث ذلك“.

بن عطية رحل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، متجهًا إلى الدحيل القطري.

وأصبح جناح أياكس أمستردام، على رادار بايرن ميونخ الألماني، للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كل ما قدمه حكيم زياش أمام يوفنتوس – أرجو كتم صوت الموسيقي ???? pic.twitter.com/JNTpvkNkoK — M.Elwalid (@DrWs1010) April 16, 2019

ووفقًا لـ“سبورت 1″ الألماني، فإن زياش مرشح بقوة لتعويض رحيل الهولندى آرين روبين عن النادى البافاري، عقب نهاية الموسم الحالى.

ويراقب البايرن عدة لاعبين، أبرزهم المتألقان هذا الموسم، حكيم زياش لاعب أياكس، ونيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي.

ويعيش زياش موسمًا مميزًا، بعد أن سجل 19 هدفًا وصنع مثلها خلال 41 مباراة رسمية مع أياكس، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف عام 2021.

وسيكون زياش من أهم الأسماء التي سيعول عليها المنتخب المغربي للتتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة في مصر الصيف المقبل، وأوقعت قرعة البطولة المغرب في مجموعة قوية تضم منتخبات جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، وناميبيا.

ويلعب زياش في مركز الوسط المهاجم ويبلغ من العمر 25 عامًا، وولد في مدينة درونتن الهولندية، وتدرج في العديد من الفرق هناك، حتى انتقل إلى أياكس عام 2016، واختار تمثيل منتخب المغرب بدلًا من هولندا وخاض أول مباراة دولية عام 2015.

لعب زياش دورًا في تأهل منتخب المغرب إلى كأس العالم 2018، حيث سجل هدفين من أصل 11 هدفًا سجلها منتخب بلاده في التصفيات، علمًا بأنه سجل 9 أهداف دولية بشكل عام.