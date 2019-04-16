شاهد حزن كريستيانو رونالدو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا (صور)‎

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في حالة حزن شديدة وبكاء، بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس، مساء الثلاثاء.

وفجر فريق أياكس امستردام الهولندي، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب أياكس على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل أياكس لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بذلك، ينتظر أياكس امستردام في المربع الذهبي للبطولة الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام.

لمن فاتته :

إياب دور 8 لدوري الأبطال || يوفنتوس 1 – 2 آياكس .. ملخص اللقاء كاملاً بصوت رؤوف خليف HD . pic.twitter.com/Y0ALVnhRuy — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) April 16, 2019

وذكرت شبكة ”سكواكا“، أن أياكس هو أول فريق ينجح في إقصاء كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، من الدور ربع النهائي، للبطولة القارية.

وتمكن ”الدون“ من عبور الدور ربع النهائي في المواسم العشر الماضية، منذ موسم (2006-2007)، قبل أن ينجح أياكس في منع رونالدو من المشاركة بالدور المقبل.

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس أُقصي من فريق من خارج الدوريات الخمس الكبرى للمرة الأولى منذ موسم (1981-1982)، عندما خرج أمام أندرلخت البلجيكي.

وتمكن أياكس من العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم (1996-1997).