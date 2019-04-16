أياكس يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى قبل النهائي (فيديو)

فجر فريق أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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فجر فريق أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتغلب أياكس على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية. #إرم_نيوز #رياضة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #JUVAJA #ChampionsLeagu #Ajax #دوريابطال_اوروبا #sport #sports #رونالدو #ronaldo
وتغلب أياكس على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/gQOzT88xrk
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf1200002) April 16, 2019
وجاء تأهل أياكس لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
بذلك، ينتظر أياكس امستردام في المربع الذهبي للبطولة الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/tx6Dq55LeN
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf1200002) April 16, 2019
دخل يوفنتوس اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 28 عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ومع حلول الدقيقة 34 أدرك أياكس التعادل عن طريق دوني فان دي بيك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/2TjNkDuER5
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf1200002) April 16, 2019
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أربك أياكس حسابات الفريق الإيطالي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق ماتيس دي ليغت.
ولم تنجح محاولات يوفنتوس في استعادة التوازن مجددًا، لينتزع أياكس بطاقة العبور للمربع الذهبي.