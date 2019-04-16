أخبار برشلونة ويوفنتوس وأياكس وريال مدريد والدوريات الخمس الكبرى

طرح الدنماركي ياسبر أولسن، جناح أياكس السابق رأياً بدا يحمل قدراً كبيراً من الجنون، بقوله: ”أياكس يستطيع الفوز بدوري الأبطال؛ لأنه فريق لا يخشى شيئاً، ويلعب دون ضغوط“، وكان ذلك في الثامن من إبريل الجاري، وقبل مباراة أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

معجزة جديدة لأياكس

لم ينل التصريح قدراً كبيراً من الاهتمام، رغم معجزة أياكس أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ16، خاصة بعد أن تعادل يوفنتوس مع أياكس 1-1 بملعب ”يوهان كرويف“ في ذهاب الدور ربع النهائي.

ولكن أياكس برهن على صحة منطق أولسن، مساء الثلاثاء، عندما فاز على يوفنتوس بملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو 2-1، ليصعد إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، وينتظر الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيين.

ورغم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدّم أولاً لليوفي في الدقيقة 27، إلا أن أياكس عادل النتيجة في الدقيقة 34 عبر لاعبه دوني فان دي بيك، قبل أن يحرز المدافع ماتياس دي ليخت الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 67، ليحقق أياكس المعجزة الثانية على التوالي، ويطيح بالبيانكونيري، بعد أن أخرج الريال، حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية.

ثلاثية برشلونة

وحجز برشلونة مقعده في الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن سحق ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في إياب دور الثمانية، بملعب ”كامب نو“.

وبذلك يصعد البارسا إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 4 – صفر، بعد أن فاز ذهاباً بهدف نظيف في ”أولد ترافورد“.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي ”هدفين“، والبرازيلي كوتينيو.

وينتظر برشلونة الفائز من مباراة الغد بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي في ملعب ”الدراغاو“، علماً بأن الريدز انتصر ذهابا بهدفين نظيفين في ملعب ”آنفيلد“

مفاجأة توتنهام؟

يرى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن مانشستر سيتي هو ”المرشح للفوز“ بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه قال إن لاعبي فريقه سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على تقدمهم حينما يلتقي الفريقان، الأربعاء، في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وسيحل توتنهام ضيفًا على سيتي في ملعب الاتحاد متسلحًا بالفوز 1-صفر بهدف أحرزه سون هيونغ- مين في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع.

وفاز فريق المدرب بيب غواديولا بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ويحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرًا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وله مباراة مؤجلة، كما تأهل سيتي أيضًا إلى نهائي كأس الاتحاد.

لكن بوكيتينو يثق بقدرة لاعبيه على مواجهة التحدي رغم غياب هاري كين هداف الفريق بسبب الإصابة.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين، الثلاثاء: ”بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، ومانشستر سيتي واحد من أفضل الفرق في العالم، وهو الفريق المرشح للفوز بالدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وسيخوض مانشستر سيتي مباراة يوم غدٍ كما لو كانت مباراة نهائية“.

وأضاف:“لكننا سنقاتل ونأمل أن نقدم أداء جيدا للغاية، وسنكون بحاجة لقليل من الحظ في لحظات مهمة من المباراة، وسيكون تحديًا مذهلًا“.

كلوب يخشى ”ريمونتادا“ بورتو

حذر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، لاعبيه من الانخداع بالفوز ذهاباً على بورتو بهدفين نظيفين، وبفوز ساحق آخر حققه الفريق على بورتو الموسم الماضي، بخماسية نظيفة على ملعب ”الدراغاو“، عندما يواجه الفريق البرتغالي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وقال المدرب الألماني، إن مباراة العام الماضي كانت ”غريبة حقا“، موضحا أن الفريق البرتغالي انتصر في جميع مبارياته الأربع على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم، مضيفًا ”بورتو فريق جيد حقا، يجب علينا بذل قصارى جهدنا خلال المباراة“.

وحذر كلوب لاعبيه من الأجواء التي سيلاقيها الفريق على ملعب بورتو.

وتابع بقوله: ”حضرت هنا مباريات قمة منذ سنوات طويلة، يعرفون كيف يؤثرون على المباراة والمنافس، ويجب الاستعداد لمثل هذه الأجواء“.

سوق الانتقالات

كشف البرنامج الإسباني الشهير ”التشرينغيتو“ طبيعة الخطاب الذي أرسله نادي ريال مدريد إلى نظيره ليفربول؛ للاستفسار عن ثمن ضم السنغالي ساديو ماني إلى ”الميرنغي“.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفربول رد على ريال مدريد بأن الثمن هو التعاقد مع الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور، إلا أن الميرنغي رفض الأمر.

ويؤهل ريال مدريد فينيسيوس ليصبح نجم الفريق الأول في المستقبل، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في رحيل 5 لاعبين عن صفوف الفريق، نظراً لعدم احتياجه إليهم في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد بقولها: ”اتخذ زيدان قراره بشكل نهائي، وأبلغ قيادات الريال رسمياً به، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن اللاعبين الراحلين من صفوف الميرينغي“.

ومضت تقول: ”يأتي الويلزي الدولي غاريث بيل على رأس قائمة اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد بنهاية الموسم، وبالفعل تم إبلاغ مديري أعمال بيل في جلسة يوم 8 أبريل الجاري بقرار الريال ببيع اللاعب نهاية الموسم الجاري، وأن هذا قرار المدرب زيدان، الذي أشرك بيل في 8 دقائق فقط في مباراة ريال مدريد وليغانيس الإثنين، والتي انتهت بالتعادل 1-1“.

وتابعت بقولها: ”قرر زيدان أيضاً الاستغناء عن كل من ماريانو دياز، وداني سيبايوس، وماركوس لورينتي، وإبراهيم دياز“.

وأردفت ”آس“ بقولها: ”هناك 3 لاعبين آخرين كان مستقبلهم موضع شك كبير رفقة ريال مدريد، وهو مارسيلو وإيسكو وتوني كروس“.

ومضت تقول: ”أكد زيدان رغبته في استمرار اللاعبين الثلاثة، وعدم رحيلهم، نظراً لحاجته إلى لاعبين لديهم الخبرة والقدرة على تطبيق فكره الخططي خلال الموسم المقبل“.