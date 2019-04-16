كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وأياكس في دوري أبطال أوروبا‎

يحل فريق أياكس الهولندي ضيفًا على يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة أمام تأهل الفريقين لدور الأربعة، خاصة أن يوفنتوس حقق التعادل مع أياكس في عقر داره خلال مباراة الذهاب في هولندا، وبالتالي فالمواجهة لن تكون سهلة في إيطاليا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في مدينة تورينو الإيطالية، بصافرة الحكم الفرنسي كليمن توريان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف والمصري علي محمد علي.

تاريخ المواجهات وسيناريوهات التأهل

يحتاج يوفنتوس أو أياكس للفوز من أجل التأهل، ولكن التعادل دون أهداف يصعد باليوفي والتعادل بأكثر من 1-1 يؤهل أياكس وتكرار التعادل بنتيجة 1-1 يمد اللقاء لوقت إضافي.

وبدأت مواجهات الفريقين في نهائي نسخة دوري أبطال أوروبا 1973 وفاز أياكس بهدف نظيف، ثم صعد يوفنتوس عبر بوابة أياكس في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1974، وفاز اليوفي بهدف نظيف ثم خسر بنتيجة 2-1 في هولندا.

وفي ربع نهائي نسخة دوري الأبطال 1978 حقق الفريقان تعادلًا مكررًا بنتيجة 1-1 وصعد يوفنتوس بضربات الترجيح، وتعادلا أيضًا في نهائي دوري الأبطال 1996 وفاز يوفنتوس أيضًا بضربات الترجيح.. وفاز اليوفي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي نسخة 1997، كما تغلب الفريق الإيطالي ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات لنسخة 2004.

وفي دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي عام 2010، فاز يوفنتوس بنتيجة 2-1 وتعادلا دون أهداف.

مغامرة أياكس

يأمل أياكس في استمرار مغامرته والإطاحة بيوفنتوس، بعد أن أقصى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وأكد المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لأياكس أن المباراة صعبة وفريقه سيفعل كل ما في وسعه للتأهل إلى نصف النهائي.

ويعاني أياكس غياب الظهير الأيسر نيكولاس تاجيلفاكو للإيقاف مع إصابة كارل إيتينغ، ويعتمد الفريق الهولندي على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس أندريه أونانا وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت ودالي بليند ونصير مازروري ودالي سينكجرافين للدفاع، ودونيي فان بيك ولاس شون مع احتمالية غياب فرانكي دي يونج الذي اشتكى من الإصابة، وهو ما يدفع أياكس لإشراك دافيد نيريس.

ويعتمد أياكس على مثلث الهجوم: حكيم زياش ودوسان تاديتش وكاسبر دولبرغ في الخط الأمامي.

طموح يوفنتوس

يأمل يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيميليانو أليغري مواصلة مسيرته من أجل التأهل لنصف النهائي في ظل الطموح للتتويج هذا الموسم باللقب الأوروبي، ويغيب عن الفريق ماريو مانزوكيتش وخوان كوادرادو وجورجيو كيليني للإصابة.

ويراهن يوفنتوس على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع وجود باولو ديبالا وفيدريكو برنارديسكي ومويس كين في خط الهجوم.. ويقود الوسط ميراليم بيانيتش مع رودريغو بينتاكور وبلايس ماتويدي.

ويعتمد اليوفي على رباعي الدفاع دانيلي روجاني وليوناردو بونوتشي وجواو كانسيلو وأليكس ساندرو مع الحارس فيوتشيك تشيزيني.. وأكد عماد دربالة المحلل الإيطالي السابق بقناة أون سبورت ل“إرم نيوز“، أن يوفنتوس يراهن على خبرة رونالدو وكتيبة خط الوسط مع ديبالا وبيانيتش وأيضًا ماتويدي للتحكم في الإيقاع.

وأضاف: ”قوة أياكس في زياش وتاديتش والخطورة الهجومية على مرمى يوفنتوس وغياب دي يونج المحتمل يمثل ضربة قوية للفريق الهولندي؛ لأنه أشبه بالمايسترو الذي ينقل الهجمة ويوزع الكرة“.