ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر سيتي أبرز المهتمين.. تقرير يكشف النادي الأقرب لضم جواو فيلكس

دخل عدد من أندية أوروبا الكبرى في مزاد للتعاقد مع موهبة بنفيكا البرتغالي الشاب جواو فيلكس البالغ عمره 19 عامًا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل أعماله أول من راهن على مهاجم بنفيكا الشاب، ويعمل حاليًّا على تسويقه للعديد من الأندية المقربة منه.

وكان ”الهاتريك“ الذي سجله يوم الخميس الماضي، في مرمى آينتراخت فرانكفورت في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي أحدث دليل على قدراته الفنية العالية وأثبتَ صحة سعي كبار أوروبا خلفه، كما أن اللاعب أسهم في احتفاظ بنفيكا بصدارة الدوري البرتغالي..

اهتمام قطبي إسبانيا

لا شك أن ريال مدريد وبرشلونة يهتمان بضم المهاجم الشاب، لكن كل منهما يرفض دفع 120 مليون يورو لبنفيكا، رغم أن مسؤولي الفريقين تابعا المهاجم الشاب في أكثر من مناسبة، لكنهم يعتقدون أنه في الوقت الحالي على الأقل، لا يستحق هذا المبلغ المبالغ فيه.

ويبدو أن يوفنتوس هو الفريق الذي يفكر جديًّا في الأمر؛ إذ أشارت الصحف الإيطالية إلى بدء المفاوضات بالفعل، لكن بنفيكا رفض 75 مليون يورو لإنهاء الصفقة، كما أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مهتمان كذلك.

وبدأت المفاوضات بين مينديز وقادة تورينو منذ عام مضى خلال التفاوض على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس والعلاقة بين الطرفين (مينديز ويوفنتوس) رائعة لذلك فالنادي الإيطالي هو الأكثر تقبلاً لبدء مفاوضات لا تبدو بسيطة لضم جوهرة البرتغال الجديدة.