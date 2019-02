بعد اهتمام نادي برشلونة.. بنفيكا يسعى لرفع قيمة فسخ عقد نجمه جواو فيليكس

كشفت تقارير صحفية أنَّ نادي بنفيكا البرتغالي يستهدف رفع قيمة فسخ عقد نجمه جواو فيليكس، بعد أن أصبح اللاعب تحت أنظار العديد من أندية أوروبا الكبرى، وفي مقدمتهم نادي برشلونة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”إلموندو“.

ويواجه برشلونة منافسة من ريال مدريد على ضم اللاعب البرتغالي الشاب، صاحب الـ19 عامًا والذي يلعب في مركز الوسط.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أكدت أنَّ هناك منافسة جديدة على اللاعب البرتغالي الشاب من نادي وولفرهامتون الإنجليزي لضمّه في الصيف.

مدرب وولفرهامتون نونو سانتو البرتغالي، يرتبط بصداقة قوية مع خورخي مينديز وكيل اللاعب، ويريد الاستفادة من هذه الصداقة بضم موهبة الصقور في الصيف، وخطفه من ريال مدريد.

This is Joao Felix – 19-year-old attacking midfielder for Benfica, and a player being touted as the new Ronaldo.

Real Madrid and Manchester United are both reportedly interested…pic.twitter.com/gcjkRFDaRK

— 32Red (@32Red) February 6, 2019