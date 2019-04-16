يوفنتوس ضد أياكس.. تعرّف على التشكيلة المتوقعة للفريقين

يخوض أياكس في مباراة يوم الثلاثاء تحديا مع سجلات التاريخ، حيث لم يسبق له تحقيق أي انتصار في جميع مبارياته الخمس التي خاضها على ملعب يوفنتوس، وحقق انتصارين فقط خلال إجمالي 13 مباراة سابقة جمعته بالفريق الإيطالي.

وكانت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أياكس ويوفنتوس قد انتهت بالتعادل 1 – 1 يوم الأربعاء الماضي، حيث تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس حينما سجل اللاعب الهدف رقم 125 له في البطولة، ثم أدرك ديفيد نيريز التعادل لأياكس.

كذلك حقق يوفنتوس الفوز في جميع المواجهات التي تشمل لقاءي ذهاب وإياب أمام أياكس، من بينها مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 1997، وذلك بعد عام واحد من فوز يوفنتوس على أياكس في نهائي البطولة.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين، حسبما أشارت شبكة سكاي سبورتس

يوفنتوس

حراسة المرمى: وجيتش تشيزني.

الدفاع: دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – جواو كانسيلو – أليكس ساندرو.

الوسط: ميرالم بيانيتش – رودريجو بينتانكور – بليز ماتويدي.

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو – ماريو ماندزوكيتش.

أياكس

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: تاجليافيكو – دي ليخت – فيلتمان – بليند

الوسط: فان بيك – دي يونغ – شوني – زياش

الهجوم: نيريس – تاتديش