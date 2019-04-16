برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. يوفنتوس وأياكس.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء أولى جولات إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث سيتأهل فريقان إلى قبل النهائي، بينما سيلعب برايتون وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا:

يوفنتوس الإيطالي VS أياكس أمستردام الهولندي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

برشلونة الإسباني VS مانشستر يونايتد الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 .

الدوري الإنجليزي:

برايتون VS كارديف سيتي، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

كأس الاتحاد الآسيوي:

الوحدات الأردني VS الجيش السوري، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

المالكية البحريني VS القادسية الكويتي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

السويق العُماني VS العهد اللبناني، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

كأس الجزائر:

وفاق سطيف VS شبيبة بجاية، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 2.