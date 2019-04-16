عناوين الصحف الرياضية العالمية: 10 سنوات من الصراع.. أنت رونالدو أم ميسي؟

شكل لقاء إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد من جهة ويوفنتوس وأياكس من جهة أخرى الموضوع الأهم في الصحف الرياضية العالمية.

كما تحدثت الصحف عن تعادل ريال مدريد أمام ليغانس وصراع رونالدو وميسي المستمر لأكثر من 10 سنوات.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة المدريدية على تعادل ريال مدريد أمام ليغانيس وكتبت :“ مرة أخرى وحده بنزيما “ في إشارة لإنقاذ المهاجم الفريق الملكي من الهزيمة.

كما تحدثت عن مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ لا أحد يستطيع الثقة في مانشستر يونايتد ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن مواجهة يوفنتوس وأياكس من خلال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ”ّ الذي يبحث عن التأهل لنصف النهائي للمرة التاسعة على التوالي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكاتالونية على مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ هذه برشلونة “ في إشارة لكون الفريق الإنجليزي قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان ولا يمكنه أن يفعل ذلك أمام الفريق الإسباني.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام ليغانيس وكتبت :“ خيبة أمل جديدة “ ، وركزت على نجم أياكس وبرشلونة الجديد فرانكي دي يونغ وواجهته ليوفنتوس في دوري الأبطال.

سبورت

ركزت سبورت على مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال وكتبت :“ جوع لنصف النهائي “ في إشارة لغياب الفريق الإسباني عن هذا الدور في ثلاثة المواسم الأخيرة.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد وليغانيس مؤكدة أن الفريق الملكي حقق نتيجة عكسية جديدة.

آس

الصحيفة الإسبانية تحدثت عن لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ برشلونة حذر “ خوفا من مفاجآت الفريق الإنجليزي.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام ليغانيس من خلال عدم رضا زيدان عن لاعبيه مؤكدة أن بنزيمة الوحيد الذي يقنع مدربه.

الشرينغيتو

ركز غلاف مجلة البرنامج الإسباني الشهير على تعادل ريال مدريد أمام ليغانيس واعتبر وضع الفريق مؤلمًا وكتب :“ لا يفوز ، دون رغبة “ في إشارة لعدم وجود حافز لدى الفريق ولاعبيه.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة البريطانية عن المواجهة المنتظرة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال وركزت على تصريحات سولسكاير الذي طالب لاعبيه بتكرار المفاجأة وقال :“ نعم، يمكننا فعل ذلك ”.

كما ركزت الصحيفة على فوز آرسنال على واتفورد وعودته لمراكز التأهل لدوري الأبطال بعد تسجيله لهدف التقدم وطرد لاعب المنافس بعدها بدقيقة.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بلقاء يوفنتوس وأياكس في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال جاهزية نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت :“ رونالدو جاهز 100 في المائة ”.

كما اهتمت بالجدل الدائر حول التحكيم في إيطاليا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة الفرنسية عن ثورة الألماني تومس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد هزيمة فريقه الكبيرة والمذلة أمام ليل في الدوري الفرنسي بسبب التحكيم.

كما ركزت على لقاء يوفنتوس وأياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أياكس دون مركب نقص ”.

الصحيفة اهتمت بتضامن عالم الرياضة مع الحريق الذي عرفته كاتدرائية نوتردام.

فرانس فوتبول

اهتمت المجلة الفرنسية الشهيرة في عددها الأسبوعي بالصراع الكبير بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال تساؤل كبير :“ هل أنت رونالدو أم ميسي “ طرحته على نجوم كبار سابقين.

كما اهتمت بالصراع بين الحارسين أريولا وبوفون في باريس سان جرمان وكتبت “ وقت الاختيار ”.