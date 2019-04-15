ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع ليغانيس ونهاية الجولة 32 (صورة)

تعثر ريال مدريد بعد تعادله 1/1، اليوم الاثنين، مع مضيفه ليغانيس، في إطار مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد الشوط الثاني لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق النقاط الثلاث.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة، في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و13 نقطة عن برشلونة المتصدر، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

وحقق ريال مدريد الفوز 19 مرة، مقابل 4 تعادلات و9 خسائر.

ويأمل ريال مدريد في استعادة انتصاراته على أمل تعثر أتلتيكو مدريد لانتزاع المركز الثاني.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ32.

1. برشلونة، 74 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 65 نقطة.

3. ريال مدريد، 61 نقطة.

4. إشبيلية، 52 نقطة.

5. خيتافي، 51 نقطة.