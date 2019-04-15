أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

تترقب جماهير كرة القدم جولة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق يوم الثلاثاء.

وعلى ملعب ”كامب نو“، يلتقي برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، علمًا بأن مباراة الذهاب في ”أولد ترافورد“ انتهت لصالح البلوغرانا 1/0، وفي نفس الأمسية يلعب يوفنتوس الإيطالي مع أياكس أمستردام الهولندي، بملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في ملعب ”يوهان كرويف“ بالتعادل 1-1.

ميسي يقود برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة ممتازة، قبل استضافة مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”ميسي في حالة جيدة، بعد الضربة التي تعرض لها، إنه في حالة ممتازة لمباراة مانشستر يونايتد“.

وكان ميسي قد تعرض لتدخل عنيف من كريس سمولينيغ لاعب المانيو، في مباراة الذهاب، تسببت في نزيف بالأنف، وغاب عن مباراة برشلونة مع هويسكا يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانتقد فالفيردي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب الجدول المزدحم، حيث لعب برشلونة مباراة الذهاب يوم الأربعاء، ويخوض مباراة الإياب غدًا الثلاثاء، وقال فالفيردي: ”جداول المباريات مزدحمة جدًا في هذه المرحلة من الموسم، إنه لأمر سخيف أن 4 أندية لديها فترة راحة 8 أيام، بينما يمتلك الاَخرون 6 أيام فقط“.

سولشاير يحلم بسيناريو باريس

لا يزال النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، متمسكاً بأمل التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته ذهاباً أمام برشلونة بهدف نظيف في أولد ترافورد.

وقال سولشاير: ”لا نزال نتذكر ما فعلناه أمام باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16، هذا سيساعدنا كثيرًا أمام برشلونة في كامب نو“.

وكان مانشستر يونايتد خاسرًا على ملعبه بهدفين نظيفين أمام سان جيرمان، قبل أن يقلب الطاولة إيابًا، ويصنع ”ريمونتادا“ تاريخية، بالفوز على بطل فرنسا 3/1.

وأكد سولشاير أن فريقه سيلعب على عدم منح ميسي ولويس سواريز أي مساحات داخل الملعب، وقال: ”علينا أن نمتلك الكرة ويكون لنا الاستحواذ، على العكس مما حدث في مباراة الذهاب“.

إصابات يوفنتوس ومفاجأة أياكس

تعرض نادي يوفنتوس لضربة مزدوجة، قبل موقعة أياكس الهولندي في تورينو، حيث تأكد غياب مدافعه جيورجيو كيلليني ومهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن المباراة بداعي الإصابة.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن الحصة التدريبية التي أجراها يوفنتوس، صباح الإثنين، شهدت غياب جورجيو كيليني، وتأكد غيابه عن مباراة يوفنتوس وأياكس، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

وأشار مدرب يوفنتوس ماسيمليانو آليغري، أن ماندزوكيتش يعاني من إصابة في الركبة، ولن يشارك في المباراة، وسيكون البديل ما بين الأرجنتيني باولو ديبالا، والمهاجم الشاب مويس كين.

من جهته، نفى ماتياس دي ليخت مدافع أياكس تعرضه للإصابة قبل مواجهة يوفنتوس، وقال دي ليخت، في تصريحات نقلها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”جميعنا يواجه مشكلات، لكن يجب أن نستمر، لست مصابًا لكنني متعب قليلًا“.

وانضم لاعب الوسط الشاب فرينكي دي يونغ إلى قائمة أياكس في مباراة اليوفي، إلا أن المدرب إيريك تين هاغ، ألقى بظلال من الشك على مشاركة اللاعب في المباراة.

وقال تين هاغ: ”لا يمكن حسم مشاركة دي يونغ في المباراة، علينا أن ننتظر إلى الغد كي نعلم موقفه من اللعب“.

وكان دي يونغ قد تعرض لإصابة أبعدته عن مران الفريق في الأيام الماضية، مما أثار الشكوك حول لحاقه بلقاء يوفنتوس.

وأضاف تين هاغ بقوله: ”أياكس يستطيع تكرار مفاجأة ريال مدريد مع يوفنتوس، صحيح أن اليوفي يملك الأفضلية في ظل نتيجة مباراة الذهاب، ولكننا نتطور بقوة، وفريقي قادر على قلب الطاولة والتأهل إلى قبل النهائي“.

وكان أياكس قد خسر على ملعبه 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن ينتفض في ”سانتياغو برنابيو“، وينتصر 4/1 في إياب دور الـ16 من المسابقة.

ريال مدريد يخسر نقطين

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام ليغانيس 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب ”دي بوتاركي“، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.

وتقدم ليغانيس أولًا عن طريق لاعبه جوناثان سيلفا، في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل الفرنسي كريم بنزيما للريال في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة يبتعد ريال مدريد نسبيًا عن المنافسة على المركز الثاني في الليغا، بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، و13 نقطة عن برشلونة المتصدر.

آرسنال يشعل مربع البريمييرليغ

أشعل آرسنال المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مجدداً، بعد فوزه خارج أرضه على واتفورد بهدف نظيف، وأحرز الغابوني أوباميانغ هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة العاشرة.

وصعد آرسنال إلى المركز الرابع في البريمييرليغ، برصيد 66 نقطة، متساوياً مع تشيلسي، ولا يزال للغانرز مباراة مؤجلة.

وستشهد الأسابيع الأخيرة من البريمييرليغ منافسة شرسة بين توتنهام وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد لحجز مقعدين في المربع الذهبي للبريمييرليغ، في ظل الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث ضمن ليفربول ومانشستر سيتي التأهل إلى حد كبير، ويبقى صراعهما على حسم اللقب.

سوق الانتقالات

لا يزال نادي برشلونة يبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي يكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز نجم الفريق، الذي وصل إلى عامه الـ32، ولا يملك البلوغرانا مهاجمًا ثانيًا في قائمته.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي برشلونة يرغب بشدة في ضم المهاجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، وأن إدارة النادي رصدت 100 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الإثنين، أن الاتجاه داخل إدارة برشلونة يسير نحو بيع البرازيلي كوتينيو بنهاية الموسم؛ لتمويل صفقة ضم راشفورد إلى البلوغرانا، حيث يمثل التعاقد مع مهاجم مميز أولوية قصوى لدى المدرب إرنستو فالفيردي.

وعلى صعيد آخر، حددت إدارة نادي مانشستر يونايتد مبلغًا ضخمًا للتخلي عن الفرنسي بول بوغبا، حيث أشارت تقارير إلى أن المانيو لن يبيع نجمه إلى ريال مدريد الإسباني بأقل من 130 مليون جنيه إسترليني.