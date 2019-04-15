تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية عدة مباريات برسم الدوريات المحلية والكؤوس القارية والإقليمية كان أبرزها إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال نستعرض أبرزها:

كأس زايد للأندية الأبطال

تأهل الهلال السعودي لنهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد تجاوزه مواطنه الأهلي بضربات الترجيح 3/2، وكان لقاء الإياب انتهى بفوز الأهلي 1/0، هي نفس نتيجة الذهاب لفائدة الهلال.

وسيواجه الهلال النجم الساحلي التونسي في النهائي.

الدوري الإسباني

خسر ريال مدريد نقطتين بتعادله أمام ليغانيس 1/1 في ختام الجولة الـ32 من الدوري الإسباني ليبقى في المركز الثالث بـ61 نقطة بعيدًا عن جاره أتلتيكو مدريد الثاني ب4 نقاط وعن المتصدر برشلونة بـ13 نقطة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

عاد آرسنال للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على واتفورد 1/0 في ختام الجولة الـ34. بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة متجاوزًا تشيلسي بفارق الأهداف.

الدوري الإيطالي

فشل أتلانتا في اعتلاء المركز الرابع في الدوري الإيطالي بتعادله سلبيًا أمام إمبولي ليبقى في المركز السادس برصيد 53 نقطة.

الدوري المصري

خسر مصر المقاصة 1/2 أمام بتروجيت ليبقى في المركز السادس بينما تمكن الفائز من الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وفاز إنبي 4/0 على الجونة ليخرج بدوره من مراكز الهبوط.

كأس الاتحاد الأسيوي

حقق الجزيرة الأردني الفوز على حساب الاتحاد السوري 2/0 ليعزز صدارته للمجموعة الثانية بـ10 نقاط ويقترب من بلوغ الدور الثاني.

كما فاز الكويت الكويتي على النجمة اللبناني 2/1 ليحتل المركز الثاني بـ7 نقاط مقابل 4 للنجمة في المركز الثالث ونقطة للاتحاد السوري في المركز الرابع.