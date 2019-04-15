آرسنال يقتنص فوزًا صعبًا على واتفورد وينتزع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ ناديه آرسنال لفوز صعب وثمين على منافسه واتفورد، بنتيجة 1/0، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين.

واستغل أوباميانغ خطأ فادحًا من بن فوستر حارس واتفورد، ليودع الكرة في الشباك في الدقيقة العاشرة.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف عن النجمين، المصري محمد صلاح، وسيرجيو أغويرو.

وحقق آرسنال الفوز رقم 20 في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، مقابل 6 تعادلات و7 خسائر، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع على جدول الترتيب.

في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وتتبقى لآرسنال 5 مباريات، حيث يلعب مع كريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر سيتي وبرايتون وبيرنلي.