ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال مع واتفورد (صورة)

تواصلت الدراما والإثارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولة الـ34، كما تواصل التنافس بين المهاجمين على صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل النجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال، هدفًا على واتفورد، في ختام مباريات الجولة.

وشهدت الجولة الـ34 تسجيل النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني هدفًا لكل منهما، في فوز ليفربول 2/0 على تشيلسي، كما سجل رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي هدفين على كريستال بالاس.

ولم يسجل سيرجيو أغويرو وإدين هازارد، كما لم يسجل هاري كين مع توتنهام لغيابه عن الفريق للإصابة.

ويملك محمد صلاح 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ليتصدر القائمة مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

وفي المركز الثاني يأتي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، وأوباميانغ لاعب آرسنال، وسجل كل منهما 18 هدفًا.

في حين يملك هاري كين لاعب توتنهام رحيم سترلينغ 17 هدفًا، لكل منهما ويحتلان المركز الثالث.

وفي المركز الرابع يأتي إدين هازارد لاعب تشيلسي وسجل 16 هدفًا، مقابل 15 هدفًا لجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي في المركز الخامس.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)، ولكل منهما 19 هدفًا.

2. ساديو ماني (ليفربول)، أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 18 هدفًا.

3. هاري كين (توتنهام)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 17 هدفًا.

4. إدين هازارد، تشيلسي، 16 هدفًا.

5. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 15 هدفًا.